23 Nisan'da Anıtkabir Ziyareti

(ANKARA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret eden çocuklar, gençler ve aileleri, duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Bengisu Ömran adında bir genç, Atatürk'e ne söylemek isterdin sorusuna "Ona teşekkür ederdim. Böyle bir günü bize armağan ettiği, bizleri unutmadığı, gelecek nesillerin ne kadar büyük başarılara ulaşabileceğini önceden tahmin ettiğinden ötürü ona zaten hayranım. Onu sadece bugünlerde değil, her zaman hatırlamak istediğimizi söylemek istiyorum. Kalbimizde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

TBMM'nin açılışının 105'inci yılı dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzere Türkiye'nin dört bir yanında gelen vatandaşlar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaretçiler duygu ve dününcelerini ANKA Haber Ajansı ile paylaştı.

Esma (21): "Akdeniz Üniversitesinde öğrenciyim. Ankara'da yaşıyorum. Atamızı ziyarete geldik. Çok heyecanlıyız. Arkadaşlarımla beraber bugün buradayız. 21 yaşındayız ama hala içimiz genç, hala çocuğuz. Atamızın izindeyiz. Hala her şey için umudumuz var. Çok duygusalız. 'Keşke gitmeseydin, hep bizimle kalsaydın' demek isterdim. Belki bugün her şey çok farklı olabilirdi."

Sinan (9): "Çok mutluyum. Atatürk'ü seviyorum. Onun mezarını görmeye geldim. Arabasını gördük, teknesini gördük."

Bir vatandaş: "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuğumun görmesi için Tekirdağ 'dan geliyoruz. Çok özel ve güzel bir gün. Çocuğumu Atatürk'le tanıştırmak istedim."

Selay (19): " Eskişehir 'den, Osmangazi Üniversitesinden arkadaş ekibi olarak geldik. 'Atamızı tekrar ziyaret edelim' dedik. 23 Nisan'da çocukların neşesine biz de ortak olalım istedik. Öyle güzel hissediyoruz". Selay, "Atatürk'e ne söylemek isterdin" sorusuna ise "Emanet ettiği gençlik onun yolundan gidiyor demek isterdim" yanıtını verdi.

Bir genç: "İlk defa geliyorum. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeyim. Çok mutluyum, çok duyguluyum. 'Keşke Atatürk yaşasaydı' diyorum. Belki ülke bu durumda olmazdı. Çok gururluyum, böyle bir ülkede yaşadığım için, Atatürk'ün yolundan ilerlediğim için."

"Gururluyuz ve mutluyuz"

Çağan (16): "Eskişehir'den geldik bugün için. Çok gururluyuz ve mutluyuz. Atamıza minnettarız."

Kayra (16): "Bugün güzel bir gün, 23 Nisan. Anıtkabir'i görelim diye geldik. Mutluyum. Atamız bize emanet etmiş buraları. Gururluyuz yani. Atatürk yaşasaydı, varlığı olsaydı daha bizim için huzurlu olurdu bence."

Rüzgar Gürbüz (6): "Bu yere geldiğime çok mutluyum. 'Atatürk, ölene kadar seni seviyorum' demek isterdim."

Parla (13): "Ben çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çünkü sonuçta tek başına bir Paşa çocukları düşünüp bizim için bir bayram armağan etmiş. O yüzden Atatürk'ü gerçekten çok seviyorum. Zaten ta Kahramanmaraş 'tan buraya ziyaret etmeye geldim".

22 yaşındaki bir genç: "'Bugün 23 Nisan, önce bir atamızı görelim' dedik. Çok özel bir gün bizim için. Çocukluğumuzda nasıl kutluyorsak 23 Nisan'ı, şu anda da öyle kutlamak istedik. Çünkü çok değerli bir gün. Hem mutluyuz hem böyle neşeliyiz diyelim."

Anıl (12): "Ben İstanbul 'dan geliyorum. Çocukluktan beri hayalimdi buraya gelmek. İlk defa bugün geldim, çok mutluyum. Buradan Mustafa Kemal Atatürk 'e teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye ona minnettar. Bize böyle bir ülke bıraktığı için ona çok teşekkür ediyorum."

30 yaşında bir vatandaş: "İlk defa kızımı getiriyorum Anıtkabir'e. 23 Nisan'ı ilk defa burada kutluyoruz biz de. Çok güzel bir duygu gerçekten. Zaten kızımı da görüyorsunuz Türk Bayrağı'yla giydirdik. Bu duyguyla, bu yaşamla büyümesini istiyorum ben de."

Kamran Samet (32): "Buraya Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını yad etmeye geldik. Bu büyük günü çocuklara armağan ettiği için çocuklarımızla birlikte buradayız. Bu anlamlı günde herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

Utku Çağrı Özdemir (15): "Anıtkabir'i ziyaret ettik. Ondan Allah razı olsun bizi bugünleri yaşattığı için."

Poyraz Karadağ : " Hatay 'dan geliyorum buraya. Bir değişik hissediyorum, içimde bir mutluluk var, bir kıpır kıpırım. Mutluyum. Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz, bize bu yılları, bu günleri getirdiği için. Çok seviyoruz kendisini."

Eliz Aşık: " Muğla 'dan geliyorum. 81 İl Projesi kapsamında Ankara'ya geldim. İlk kez Anıtkabir'e geliyorum. Çok güzel. Bir de Yusuf Tekin Hocamıza, yani Sayın Bakanımıza ve devlet büyüklerimize çok şükranlarımı sunuyorum." Aşık, "Atatürk'e ne söylemek isterdin?" sorusuna ise "Ona teşekkür ederdim. Bu bayramı çok sevdiğimi söylerdim. Mutlu olduğumu anlatırdım" yanıtını verdi.

"Kalbimizde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek"

Bengisu Ömran: " Niğde'den geliyorum. Öncelikle çok ona teşekkür ederdim. Böyle bir günü bize armağan ettiği, bizleri unutmadığı, gelecek nesillerin ne kadar büyük başarılara ulaşabileceğini önceden tahmin ettiğinden ötürü ona zaten hayranım. Ona çiçekler getirdik. Onu sadece bugünlerde değil, her zaman hatırlamak istediğimizi söylemek istiyorum. Sadece özel günlerde değil, her zaman ziyaret etmelerini istiyorum. Kalbimizde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek."

Bir öğretmen: "Bakanımızın bu yıl bir projesi vardı. 81 ilden 81 öğrenci çağırdılar. Ben de Bengisu'nun öğretmeni olarak Niğde'den onunla birlikte ilimizi temsilen geldik. 3 gündür buradayız. 23 Nisan coşkusunu çok güzel yaşadık. TBMM'de öğrencilerimizi çok güzel misafir ettiler. Oradaki coşkuyu yaşadılar. Bugün de en son 23 Nisan gününde Atamızı, Gazi Mustafa Kemalimizi yad etmeye, ona şükranlarımızı sunmaya geldik."

Bir diğer öğretmen: "Bakanlığımızın projesi kapsamında burada olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu güzel bayram sabahı Atamızı ziyarete gelmekten dolayı oldukça mutluyuz."