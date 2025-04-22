23 Nisan Etkinlikleri ve Siyasi Gündem

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7 Bölgeden 7 Eser 23 Nisan Konseri'ne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni'ne, 23 Nisan TBMM Kupası Ödül Töreni'ne ve TBMM Çocuk Özel Oturumu'na katılacak.

(TBMM/10.00/10.30/11.00/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı Açılış Programı ve Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/11.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Hadi Bir Şarkı Yazalım Projesi Lansmanı'na, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'ne ve TBMM Çocuk Özel Oturumu'na iştirak edecek.

(TBMM/10.00/10.40/13.00)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak, Suriye Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ile Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nu ziyaret edecek.

(Şam)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri ile nisan ayı tüketici güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta, Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Konya/20.30)

2- THY Avrupa Ligi play-off ilk maçlarında; Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Atina/21.30)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek. Organizasyonun ikinci maç gününde Güney Afrika-Bosna Hersek, Kırgızistan- Lüksemburg ve Türkiye- Türkmenistan maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00)

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