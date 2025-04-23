23 Nisan Kutlamaları Coşkulu Geçti

Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Niğde, Sivas, Nevşehir ve Kırşehir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu'nda devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan F-16 uçakları da gösteri uçuşu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Esen, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin açıldığı anlamlı günü geleceğin teminatı çocuklara armağan etmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öte yandan, Fatih Sultan Mehmethan İlköğretim Okulu'nda da etkinlik düzenlendi.

Kırıkkale

Kırıkkale'deki kutlamalar kapsamında Kırıkkale Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Meydanda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından 23 Nisan konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Vali Mehmet Makas ve protokol üyelerince ödülleri verildi.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Yozgat

Yozgat'taki kutlamalar, Vali Mehmet Ali Özkan'ın 6. sınıf öğrencileri Zeynep Zümra Ayan ve Eymen Çavuşoğlu'na koltuğunu devretmesiyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Altınkaynak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sergiledi.

Vali Mehmet Ali Özkan, 75 yıl önceki törende okuduğu şiiri yeniden seslendiren 85 yaşındaki Atiye Erkoç'a çiçek takdim etti.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren törene, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde'deki kutlamalar, Vali Cahit Çelik'in 4. sınıf öğrencisi Zeynep Su Yücel'e koltuğunu devretmesiyle başladı.

Yücel, buradaki konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarına armağan edildiğine dikkati çekti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Merkez Spor Salonu'ndaki programda ise öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Sivas

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı.

Çocukların gösterileri beğeniyle izlendi.

Nevşehir

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Tesisleri'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Belediye Başkanı Rasim Arı, çocuklar ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterisi sunuldu.

İlkokul öğrencilerinin halat çekme ve çuval yarışına katıldığı törende, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda ileri itaat eğitimi alan köpek, eğiticisiyle gösteri sundu.

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan bando takımı ve Türk bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyelerinin de katıldığı yürüyüş, İkizarası Kent Park'ta sona erdi.

Öğrenciler şiirler okudu, halk oyun gösterileri sergiledi, ayrıca öğrenciler korusunun müzik dinletisi dinlendi.

Ardından alanda oluşturulan stantlar ve oyun parkurları, protokol üyelerince gezilerek çocukların oyunları izlendi.