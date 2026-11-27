(ANKARA) - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 29. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Görüntüyü kayda almak ustalık ister. Onu olduğu gibi aktarmak ve görüntüye konu olan insanın onurunu gözetmek ise meslek ahlakının gereğidir" dedi. Türk Telekom En İyi Haber Görüntüsü Ödülü kategorisinde ANKA Haber Ajansı kameramanı Uğur Demirci, "Arbede" adlı çekimiyle ikincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 29. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül töreni InterContinental Grand Ankara Otel'de gerçekleştirildi.

380 eserin katıldığı yarışmanın ödül törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin Başkanı Zihni Oğuz Akın ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gerçekleştirdi.

THKD Başkanı Zihni Oğuz Akın açılış konuşmasında, "Biz kameramanların yüzünü bilen, adını hatırlayan birini bulmak gerçekten çok zordur. Bizim çektiğimiz bir görüntü ise milyonlar hatırlıyor. Bir depremde enkazdan çıkarılan bir çocuğu, bir yangında alevlerin arasından kurtarılan bir canı, Gazze'deki insanlık katliamını, bir milletin sevincini, bir annenin gözyaşını, hepsini hatırlıyoruz ama o görüntüleri çeken insanları tanımıyoruz, bilmiyoruz. Bizim mesleğimizin kaderinde maalesef bu var. Biz görünmeyiz ama herkes bizim gördüklerimizi görür. İşte 29 yıldır düzenlediğimiz Zoom Ödüllerinin varlık sebebi de bu. Görüntünün arkasındaki insanı bir gün bile olsa görünür kılmak" dedi.

Akın, habercilik mesleğinde yaşanan maddi ve manevi sorunlara dikkati çekerek, özellikle kameramanların işgüvencesi ve gelir konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını, bu durumun mesleğin geleceğini ve gençlerin sektöre yönelimini de etkilediğini ifade etti. Bakan Çiftçi'ye seslenen Akın, "Sayın Bakanım, haber kameramanlarımız güvenlik güçlerimizle ve afet ekiplerimizle aynı sahada, çoğu zaman aynı tehlikelerle karşı karşıya görev yapıyor. Biz ayrıcalık istemiyoruz, görevimizi güvenle yapabilmek, mesleğimizin hak ettiği itibarı görmek ve geleceğe güvenle bakabilmek istiyoruz" dedi.

Yarışmanın 29 yıldır meslektaşlarının çalışmalarını görünür kılmayı amaçladığını kaydeden Akın, ödül kazananları tebrik ederek destek veren kurumlara ve jüri üyelerine teşekkür etti. Akın, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bir haber kameramanının yüzünü hatırlamıyor olabilirsiniz ama onun sayesinde gördüklerinizi asla unutmayacaksınız."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, haber kameramanlarının görüntüleri kaydederken gösterdikleri emeğe ve üstlendikleri sorumluluğa dikkati çekerek, "Ekran başında birkaç saniye izlediğimiz bir görüntünün ardında bazen saatler süren bir bekleyiş, bazen de saniyeler içinde verilmiş bir karar vardır. O görüntüyü kayda alan arkadaşımız, bir yandan omzundaki kameranın ağırlığını taşır, bir yandan da milyonlarca insanın olup biteni doğru öğrenmesinin mesuliyetini üstlenir" dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde katıldığı Zoom ödül törenini hatırlatan Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız da Başbakanlığı döneminde katıldığı 19. Zoom ödül töreninde kamerayı omzuna alarak çekim yapmış, haber kameramanlarımızın her gün ortaya koyduğu gayrete ve ustalığa dikkat çekmişti. O gayreti, bizler de sahada sizlerle her karşılaştığımızda görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"O ANI KAYDA ALAN KAMERAMAN, YÜZYILLARCA HAFIZALARDA YER EDİNECEK BİR İZ, BİR BELGE BIRAKIR"

Afet anlarında medyanın rolüne değinen Bakan Çiftçi, "6 Şubat depremlerinin ardından bir yavrumuzun enkazdan sağ çıkarıldığı anı hep birlikte izledik. O birkaç saniyede, enkaz başında bekleyen bir ailenin sevincini, arama kurtarma ekiplerimizin gayretini ve milletimizin günlerce diri tuttuğu ümidi gördük. O anı kayda alan kameraman, yıllar sonra o günlerde verilen mücadeleyi anlamak isteyenlere yüzyıllarca hafızalarda yer edinecek bir iz, bir belge bıraktı" dedi.

"BİR ACIYI HER GÜN GÖRMEK, ONA ALIŞMAMIZA SEBEP OLMAMALIDIR"

Gazze'de yaşananların dünyaya duyurulmasında kameramanların üstlendiği sorumluluğa dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Gazze'den gelen bir görüntüde, yıkılan evinin önünde evladının adını seslenen bir annenin feryadını duyuyoruz. O sesi bize, kendi hayatı da tehlike altındayken vazifesini sürdüren bir kameraman ulaştırıyor. Bizim birkaç saniye işittiğimiz o feryadın ardında, bir annenin ömrü boyunca taşıyacağı bir acı var." ifadelerini kullandı. İnsan hayatının kıymetinin hiçbir ayrım gözetmeksizin korunması gerektiğini belirten Bakan Çiftçi, "İnsan hayatının kıymeti, doğduğu yere, konuştuğu dile, taşıdığı inanca göre değişmez. Gazze'de ve bütün mazlum coğrafyalarda yaşananlara tanık olmak, hepimize bir mesuliyet yüklüyor. O acıyı doğru aktarmak, uğradıkları haksızlık karşısında sesimizi yükseltmek, elimizden gelen yardımı esirgememek vicdanımızın gereğidir. Bir acıyı her gün görmek, ona alışmamıza sebep olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BATUM'DA BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA YÖNELİK MÜDAHALEYE TEPKİ

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel karşılaşmasında yaşananlara değinen ve taraftarlara yönelik müdahalenin ardından Gürcistan İçişleri Bakanı ile görüştüğünü açıklayan Bakan Çiftçi, "Taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahale üzerine, olaylar devam ederken Gürcistan İçişleri Bakanı'yla görüştük. Orantısız müdahaleden duyduğumuz rahatsızlığı mevkidaşımıza ilettik. Vatandaşlarımızın ülkemize sağ salim dönebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istedik. Müdahaleden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN MAZLUMLARA GÖSTERDİĞİ BU DUYARLILIK, AZİZ MİLLETİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Beşiktaş taraftarlarının Filistin halkıyla dayanışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Dün akşam o pankartı açan taraftarlarımız, Gazze'de evini, evladını, sevdiklerini kaybeden kardeşlerimizin acısına Batum'dan ses verdiler. Milletimizin gönül coğrafyamıza ve mazlumlara gösterdiği bu duyarlılık, aziz milletimizin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Basın mensuplarının yaşanan olayları kamuoyuna ulaştırmadaki rolüne dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Batum'da tribünlerden yükselen dayanışma sesini de Gazze'de evladını arayan bir annenin feryadını da bize, o anları kayda alan basın emekçilerinin çabası ulaştırıyor. Görüntüyü kayda almak ustalık ister. Onu olduğu gibi aktarmak ve görüntüye konu olan insanın onurunu gözetmek ise meslek ahlakının gereğidir" dedi.

"KAMUOYUNU VAKTİNDE VE DOĞRU BİLGİLENDİRMEYİ VAZİFEMİZİN BİR PARÇASI GÖRÜYORUZ"

Afet ve acil durumlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak afet ve acil durumlarda kamuoyunu vaktinde ve doğru bilgilendirmeyi vazifemizin bir parçası görüyoruz. Vatandaşımızın hangi yolun açık olduğunu, yardım için nereye başvuracağını, hangi tedbiri alması gerektiğini bilmesi, bazen hayati önem taşır. Bu bilgiyi sahadan alıp vatandaşımıza ulaştıran basın mensuplarımızın gayretine bizzat şahit oluyoruz. En zor ve güç şartlarda dahi meslek ahlakından ayrılmadan vazifesini yerine getiren her bir arkadaşımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ödüle layık görülen kameramanları ve haber ekiplerini tebrik eden Bakan Çiftçi, konuşmasının sonunda basın mensuplarına başarı dileklerini ileterek, "Cenabı Haktan, hakikatin izinde emek veren bütün basın mensuplarımıza sağlık, afiyet ve vazifelerinde muvaffakiyet niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından ödüle layık görülen isimlere ödüllerini takdim eden Bakan Çiftçi, kamera başına geçerek çekim gerçekleştirdi.

TÜRK TELEKOM EN İYİ HABER GÖRÜNTÜSÜ ÖDÜLÜ ANKA HABER AJANSI KAMERAMANI UĞUR DEMİRCİ'NİN

Yarışmada kategorilere göre dereceye giren isimler ve eserler şu şekilde:

Türk Telekom En İyi Haber Görüntüsü Ödülü

1.?Amerika'da Göçmen Olmak (AA) Vural Elibol

2.?Arbede (ANKA) Uğur Demirci

3. Mezardan Önce Son Çıkış (İHA)-Fırat Demir

VakıfBank Yılın En İyi Dron Haber Ödülü

1.?Yaban (AA) Sidar Can Eren

2.?Doğalgaz Patlaması (İHA) Ahmet Faruk Sarıkoç

3.?Uçak (CNN Türk) Halil Kahraman

Savunma Sanayii Yılın En İyi Görüntüsü Ödülü

1.?Özgürlük Kanatlarımda (TUSAŞ MEDYA EKİBİ: Burak Alganatay, Muhammed Karadağ, Mehmet Ali Üstün, Resul Daban)

2.?Keskin Nişancı (AA) Emirhan Türker

3.?Dağların Kartalları (TRT) Alparslan Çınar/Kadir Kurucan

Mansiyon - Akıncı (AA) Bestami Bodruk, Ömer Yasin Ergin

Yılın En İyi Serbest Haber Ödülü

1.?Tuz (AA) Tunahan Akgün

2.?Albino (Ülke TV) Melik Nacar

3.?Suriye Dosyası (Habertürk) Mertcan Öztürk, Beheşti Abdullah Tekin

Gölbaşı Belediyesi Yılın En İyi Çevre Görüntüsü Ödülü

1.?Yaban Keçileri (AA)-Özkan Bilgin

2.?Flamingolar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)-Burak Can Yüksel

3.?Yörük Göçü (TRT)-Çağlar Öztürk, Sena Kaya

Koru Hastaneleri Sosyal Medya Ödülleri

1.?Kalkan (TGRT)- Ozan Yoldaş Ural

2.?Tamamen Açık (DHA) -Vehbi Demir

3.?Alevden Kaçış (Haber Global) -Kadir Demir

Martı Tag Yılın En İyi Spor Görüntüsü

1.?Tek Nefes (AA) Şebnem Coşkun

2.?Sudan Korkuyordu (AA) Fevzi Kemal Karagöz

3.?Er Meydanı (TRT) Seyit Taşdelen

Tören, sahnede toplu hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.