4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 18 Mayıs'ta Düzenlenecek

(MERSİN) - 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, bu yıl 18 Mayıs'ta sekiz farklı ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından Mersin'e gelecek sporcuların katılımıyla koşulacak.

Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nun dördüncüsü, bu yıl 18 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Atletizm Federasyonu ile iş birliğinde düzenlediği maratonda, sporcular ve izleyiciler tarihi kalıntılar ve Akdeniz manzarasında buluşacak.

Maratonda sekiz farklı ülkeden ve Türkiye'den toplam 646 sporcu koşacak. Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Letonya, Rusya, Ukrayna, Hollanda ve Tacikistan'dan Mersin'e gelen sporcular, kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliğini yaşayabilecek.

Parkurlar boyunca ise Cennet-Cehennem Obruğu, Kanlıdivane Ören Yeri, Sebaste Antik Kenti, Korykos gibi tarihi ören yerlerinin ve antik kiliselerin içerisinden geçilecek.

Kilikya Ultra Maratonu; 10K Kızkalesi Parkuru, 33K Lamos Parkuru ve 53K Kilikya Ultra Parkuru olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilecek.

"Toros Dağları ile Akdeniz arasında yapılacak çok güzel bir maraton"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Kilikya Ultra Maraton'u, Toros Dağları ile Akdeniz arasında yapılacak çok güzel bir etkinlik. Bu bir yarışmadan ziyade kişinin kendisiyle ve doğayla yarışması ve önemli olan belirlediği parkuru bitirebilmesi" dedi.

Sabah saat 06.30'da startı verilecek yarışın Lamos Kanyonu'nda olacağını belirten Taşkın, şunları söyledi:

"Sporcular bölgedeki tarihi kalıntıların neredeyse hepsine uğrayacak"

"Yarışımız Müze Plajı'nda bitecek. Sporcular ana yolu çok kullanmayacak, hemen tarihi doğanın içerisine girecek. Bu bölgedeki tarihi kalıntıların hemen hemen hepsine de uğrayacaklar. Bu nedenle çok keyifli, güzel, ülke tanıtımına, Mersin'in tanıtımına çok büyük katkıları olduğuna inandığımız bir organizasyon. Mersinlileri, özellikle Erdemli, Kızkalesi, Silifke tarafındaki vatandaşlarımızı da organizasyona bekliyoruz. Hepsinin katılmasını ve izlemesini bekliyoruz. Kayıtlarımız zaten tamamlandı. Güzel bir Mersin sabahında Kilikya Ultra maratonunda buluşalım. Başkanımız Vahap Seçer, 'Mersin artık bir spor kenti' diyor. Mersin gerçekten bir spor kenti oldu ve spora dair etkinlik ve organizasyonlarımız artarak devam edecek."