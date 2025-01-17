41 Gözaltı: Dolandırıcılara Operasyon

Güncel

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar veren şüphelilerin, vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları ulaştıkları belirlendi.

Elde ettikleri bu bilgilerle kendilerini bankacı, polis, hakim ve savcı olarak tanıtan zanlıların, aldatıcı sosyal mühendislik yöntemleriyle kandırdıkları mağdurların hesaplarındaki tutarları üçüncü kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağladıkları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 36 ayrı dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiğini ve 5 milyon 121 bin 661 lira haksız kazanç elde edildiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda İstanbul, Adıyaman, Adana, Balıkesir, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kütahya, Van, Hatay ve Mersin'de 42 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada ise soğuk cüzdan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 325 dolar, 130 bin lira, kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.