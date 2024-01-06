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45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı - Son Dakika
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45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı

Sivas'ta 12 ayrı suçtan hüküm giyen Sezer Esetekin, annesinin evinin altına kazılan tünelde jandarma tarafından yakalandı. Esetekin'in suç kayıtları ve kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Yakınları ise adliyede basın mensuplarına saldırdı.

45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
06.01.2024 - 13:50,  Güncelleme: 14:49
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Sivas'ta 12 ayrı suçtan hakkında 45 yıl yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer Esetekin (30), annesinin evinin altına kazılan tünelde jandarma tarafından yakalandı.

SUÇLARI ARASINDA ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DA VAR

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'kasten yaralama', 'otodan hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', 'cinsel saldırı' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 12 ayrı suç kaydı ve 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer Esetekin'in kent merkezinde annesi Ö.E.'nin evinde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

45 yıl kesinleşmiş hapis cezası var! Çocuğa istismar dahil 12 suçtan aranan firari hükümlü, annesinin evindeki tünelde yakalandı

EVİN ALTINDAKİ TÜNELDE YAKALANDI

Ekipler Esetekin'in annesinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Esetekin, saklandığı evin altına kazılan tünelde yakalandı. Gözaltına alınan Sezer Esetekin, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

45 yıl kesinleşmiş hapis cezası var! Çocuğa istismar dahil 12 suçtan aranan firari hükümlü, annesinin evindeki tünelde yakalandı

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Esetekin'in yakınları adliyede görüntü çekilmesine engel olarak basın mensuplarına saldırdı.

45 yıl kesinleşmiş hapis cezası var! Çocuğa istismar dahil 12 suçtan aranan firari hükümlü, annesinin evindeki tünelde yakalandı
45 yıl kesinleşmiş hapis cezası var! Çocuğa istismar dahil 12 suçtan aranan firari hükümlü, annesinin evindeki tünelde yakalandı
Kaynak: DHA
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