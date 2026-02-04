6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Nurhak Belediye Başkanı Bozan: Çevre ve Şehircilik Bakanı Sorunları Dinlemedi, Tepki Gösterdi - Son Dakika
6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Nurhak Belediye Başkanı Bozan: Çevre ve Şehircilik Bakanı Sorunları Dinlemedi, Tepki Gösterdi

04.02.2026 09:52  Güncelleme: 10:47
6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde, deprem sonrası konut ve altyapı sorunlarının sürdüğünü belirten Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, yaşanan eksiklikleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a iletmek istediklerinde tepkiyle karşılaştıklarını söyledi. Bozan, “Belediyeyle iletişim kurulmadığı zaman bizim de sorunları konuşabileceğimiz bir zemin kalmıyor. Sayın Bakan ilçemize geldiğinde bunları ifade etmeye çalıştım ancak bizi dinlemedi” dedi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

6 Şubat depremlerinin merkez üslerinden biri olan Nurhak'ta barınma, altyapı ve kamu hizmetlerine ilişkin sorunların devam ettiğini belirten Bozan, TOKİ konutlarında ciddi eksiklikler bulunduğunu söyledi. Bozan, "Şu anda 'atlatabildik' demek doğru olmaz. Daha tüm bileşenleriyle bu süreci atlatmış değiliz. Vatandaşlarımız, özellikle TOKİ'de yaşayanlar, bana da çok sitem ederek çağrıda bulundular. Konutlar yapıldı, TOKİ konutları var ama çok büyük eksiklikleri mevcut. Daha tam olarak yerleşilebilmiş değil" diye konuştu.

"Kullar Mahallesi'nde hiç yerleşim yok"

Nurhak'a bağlı Kullar Mahallesi'nde hala yerleşim bulunmadığını ifade eden Bozan, şunları söyledi:

"Mahallelerimizden biri olan Kullar Mahallesi'nde şu an hiç yerleşim yok. Çünkü çok büyük eksiklikler var. Çatılar akıyor. Biz bunları defalarca yetkililere ilettik. Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü maalesef Nurhak'a geldiği zaman Nurhak Belediyesi ile hiçbir iletişim kurmadan gelip gidiyor. Bu nedenle ciddi bir iletişim kuramıyoruz ve eksiklikleri doğrudan kendilerine ifade edemiyoruz."

"Yerinde dönüşümü özendiriyoruz"

Bozan, belediye olarak yerinde dönüşümü teşvik ettiklerini belirterek, "Biz Nurhak Belediyesi olarak yerinde dönüşümü özendirmeye çalıştık ve binin üzerinde ruhsat vererek vatandaşlarımızın kendi yerinde dönüşümünü yapmalarını sağladık. Vatandaşların kendi evlerine TOKİ konutlarından daha önce girdiklerini de gördük. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Küçük belediyeyiz, kaynak sorunumuz var"

Altyapı sorunlarının sürdüğünü vurgulayan Bozan, belediyenin sınırlı imkanlarla çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Şimdi altyapıyla ilgili ciddi sorunlarımız var. Belediye olarak yapmamız gereken pek çok şey var ve bunları yapmaya çalışıyoruz. Ancak takdir edersiniz ki küçük bir belediye olduğumuz için yeterli kaynağa sahip değiliz. Bu nedenle eksikliklerimiz mevcut. Özellikle yol yapımı konusunda merkezi hükümetten taleplerimiz var."

"Okul yapılmadıkça göç durmuyor"

Okul yapılmayınca göçün devam ettiğine dikkat çeken Bozan, şunları söyledi:

"Okul ve hastane konusuna gelirsek, bir hastanemiz yapıldı ve şu anda iyi bir konumda. Bir okulumuz yapıldı. Ancak Merkez okulumuz ve Barış okulumuz yapılmadı. Bu çok önemli. Bu iki okulun da hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü okul yapılmadığında göç devam ediyor. Bu nedenle sizin aracılığınızla acil bir çağrıda bulunuyorum: Merkez ve Barış okullarımızın bir an önce yapılması ve faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Şu anda bununla ilgili ortada bir çalışma yok."

"Vatandaş hala konteynerde"

Nurhak'ta konteyner alanlarının hala yoğun şekilde kullanıldığını belirten Bozan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız hala konteynerlerde kalıyor. Büyük konteyner alanımız ve Kullar Mahallesi konteyner alanımız yoğun şekilde kullanılıyor. Çünkü Kullar Mahallesi'nde vatandaşlarımız hala TOKİ kırsal köy evlerine geçemediler. Bunu sizler de gelip yerinde görebilirsiniz. Barış konteyner alanında kalan vatandaşlarımız hala var. Çünkü oradaki evlerde de ciddi eksiklikler bulunuyor. Bina yapılmış ama içine girip yaşamın sürdürülebileceği bir durumda değil. Bu yüzden vatandaşlarımız konteynerde yaşamaya devam ediyor."

"Sorunları dile getirdiğimiz için tepkiyle karşılaştık"

Merkezi hükümetle ilgili süreçlerde belediyenin devre dışı bırakıldığını belirten Bozan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Nurhak ziyareti sırasında yaşananlara da değindi:

"Sayın Bakan ilçemize geldiğinde de bunları ifade etmeye çalıştım ancak o dönemde bizi dinlemedi. Kendisine doğrudan da ifade edemedim. Bununla ilgili bize tepki de gösterdi. Oysa bizim amacımız, depremin merkez üslerinden biri olan, ikinci depremde yüzde 50'ye yakın yıkım yaşayan bir ilçenin yeniden ayağa kalkabilmesi için sorunları dile getirmek, konuşmak zorunda olduğumuzu anlatmaktı. Kendisiyle iletişim kuramadığımız için bu sorunları mecburen kamuoyuna açık ortamlarda ifade ediyoruz. Kullar Mahallemiz, Barış Mahallemiz, Zillan bölgemiz. Kırsal köy konutlarına gittiğimizde vatandaşlarımız hemen sitem ediyor. Çünkü binalar var ama yaşamın devam edebileceği bir durumda değil. Su sıkıntısı devam ediyor, çatılar akıyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, İlhami Bozan, Murat Kurum, Deprem, Nurhak

