7\'nci Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Samsun\'da Başladı

Güncel

SAMSUN'da bugün açılışı yapılan 7'nci Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliğinde konuşan Vali Orhan Tavlı, "Kökleri binlerce yıl öncesine dayanan büyük bir kültürel ve bilimsel mirasa sahip olan Türk dünyasının bu mirasını hep birlikte sahipleneceklerine ve geleceğini şekillendireceklerine yürekten inandığımız sevgili çocuklarımızı, evlatlarımızı böylesine önemli bir etkinlik vesilesiyle bugün burada bir arada görmek bizlere umut, gurur ve heyecan veriyor" dedi.

Samsun'da 20-22 Kasım arasında 20 ülkeyi kapsayan, farklı ülke ve şehirlerden katılan toplam 250 öğrenci ve öğretmenin ağırlanacağı 7'nci Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nin açılışı yapıldı. İlkadım İlçesi Okçuluk Tesislerinde açılışı yapılan 7'nci Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nin açılışına farklı okullardan katılan öğrenci ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nın geleneksel olarak paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte düzenlediği, özellikle ortaokul seviyesindeki öğrencilerin bilimsel proje üretmesi, yeni fikirler ve icatlar alanında teşvik edilmesi amacıyla uluslararası ölçekte ödüllü yarışma tertip edilerek, Türk dünyasından ve yurt içinden farklı illerden gelecek öğrencilerin final sergisinde buluşturmayı hedefledikleri belirtilen şenlikte proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere toplam 300 bin TL para ödülü ve çeşitli hediyeler verileceği açıklandı. Proje kapsamında temsil edilecek ülkeler Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Gürcistan, Macaristan, Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Romanya, Arnavutluk, KKTC, Irak, Tunus, Mısır ve Filistin olarak belirtildi.

'TÜRK ÇOCUKLARI HER GEÇEN GÜN DAHA BÜYÜK BİR İNANÇ VE KARARLILIKLA GELECEĞİ AYDINLATACAK'

7'nci Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde açılış konuşmasını yapan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Kökleri binlerce yıl öncesine dayanan büyük bir kültürel ve bilimsel mirasa sahip olan Türk dünyasının bu mirasını hep birlikte sahipleneceklerine ve geleceğini şekillendireceklerine yürekten inandığımız sevgili çocuklarımızı, evlatlarımızı böylesine önemli bir etkinlik vesilesiyle bugün burada bir arada görmek bizlere umut, gurur ve heyecan vermektedir. Bu şenlikte bilgi, birikim, heyecan ve yoğun emekleriyle çok farklı alanlarda ortaya koyacakları birbirinden değerli projeleriyle karşımızda olan çocuklarımız burada sadece çalışmalarını sergilemeyecek, aynı zamanda hep birlikte ortak kültürel değerlerimizi daha da güçlendirip, yeni fikirler ve projeler üreterek ortak hayaller kurmaya da başlayacağız. Bu etkinlikler vesilesiyle kendilerini ve emeklerini ortaya çıkartan Türk çocuklarının, çok yakın bir gelecekte de dünya çapında isimlerinden söz ettirecek başarılı ve vizyoner projelere imza atacaklarına inanıyorum. Bilim ve teknolojiye sunacakları her katkının orta ve uzun vadede Türk dünyamız için stratejik bir öneme sahip olduğunu hep birlikte görüyoruz. Türk dünyası Allah'ın izniyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Türk çocukları bundan sonra her geçen gün daha büyük bir inanç ve kararlılıkla Türk dünyasının bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayarak aydınlık geleceğimizde, dünyanın geleceğinde söz sahibi olacaktır. Bizler de onların yollarını açmak ve çalışmalarına destek olmak için tıpkı onlar gibi hiç durmadan gayret içerisinde olacağız, hep birlikte çalışacağız. Türk dünyamızın buluşma noktası Samsun'umuza hoş geldiniz, şerefler verdiniz" dedi.

Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne çeşitli ülkelerden gelen katılımcıların halk oyunları gösterileri ile devam ederken, programa MHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Türk Dünyası Çocuk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güngör Azim Tuna ve partilerin il başkanları da katılım gösterdi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,