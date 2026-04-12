"8. Tour Of Mersin" Final Etabıyla Tamamlandı... Pek Çok Ülkeden Sporcu, Dört Gün Boyunca Yüzlerce Kilometre Pedal Çevirdi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl pek çok ülkeden sporcunun katılımıyla 8'incisini düzenlediği "Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu" final etabıyla tamamlandı. Kentin 13 ilçesini kapsayan organizasyonda dört gün boyunca yüzlerce kilometre pedal çeviren sporcular, final etabının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile madalya ve kupalarına kavuştu.

Türkiye'nin en önemli bisiklet organizasyonları arasında gösterilen Tour of Mersin'in Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan 124.2 kilometrelik final etabında sporcular; İsmet İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Mersin İdman Yurdu Meydanı ve Babil Kavşağı gibi önemli noktalardan geçerek Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda turlarını tamamladı. Beş kıta 26 ülkeden 18 takımın yarıştığı Tour of Mersin, sporcular için hem teknik hem de fiziksel açıdan zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan ve organizasyon başarısı bakımından üst sıralarda olan Tour of Mersin'in bu seneki etaplarında 86'sı yabancı, 34'ü Türk olmak üzere toplam 120 sporcu mücadele etti. Dört gün boyunca kentin tarihi ve doğal güzellikleri arasında sporun birleştirici gücüyle dolu dolu geçen turun son gününde final etabı heyecanı bir kat daha artırdı. Final etabında nefesler tutulurken, yarışın ardından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nı dolduran Mersinliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun coşkulu sesiyle keyifli anlar yaşadı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile beraberindeki konuklar ödül töreni öncesinde alanda yer alan üretici stantlarını gezerek yurttaşlarla sohbet etti.

Ödül törenine Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Varal, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, siyasi parti yöneticileri, sporcular ve çok sayıda yurttaş katıldı.

İlk kez bir Türk sporcu, genel klasman şampiyonluğunu kazandı

Final etabında Mustafa Tarakçı birinci olurken, Aliaksei Shnyrko ikinci, Ramazan Yılmaz ise üçüncü oldu. Genel klasman sıralamasında ise Serdar Anıl Depe birinciliği elde ederek sarı mayonun sahibi oldu. Böylece Tour of Mersin'de ilk kez bir Türk sporcu, genel klasman şampiyonluğunu kazandı. Genel klasmanda Tomas Pridal ikinci sırayı alırken, Gianni Marchand üçüncü oldu.

Genel klasmanda derece elde eden sporculara kupa takdimlerini Başkan Seçer gerçekleştirdi. 8. Uluslararası Tour Of Mersin Bisiklet Turu'nda dört günün en iyi takımı seçilen Belçikalı ekip ise kupasını CHP'li Kış'ın elinden aldı.

En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun sahibi Serdar Anıl Depe de kupasını Başkan Yıldız elinden alırken, 25 yaş altı bütün etaplarda gösterdiği performansla beyaz mayonun sahibi Tomas Pridal'a ise kupasını Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok takdim etti. Yeşil mayonun sahibi Mustafa Tarakçı ise kupasını Müftüoğlu'nun elinden aldı.

"Turnuva, çok güzel bir atmosferde gerçekleşti"

8. Tour of Mersin'in 4. Etap ödül töreninde konuşan Seçer, etkinliğin dört gün boyunca güzel bir şekilde sürdüğünü söyledi. Seçer, organizasyona ilişkin bilgi vererek, "4 etap, 464 kilometre, 26 ülkeden 18 takım, 120 sporcu... Turnuva çok güzel bir atmosferde gerçekleşti. Başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çok teşekkür ediyoruz. Büyük emek verdiler. Spor organizasyonlarımız her sene daha da zenginleşerek devam edecek" dedi.

"Mersin, spor organizasyonları için çok uygun bir şehir"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Uluslararası Mersin Maratonu, Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, Tarsus Yarı Maratonu, Pro Beach, Tarsus Bisiklet Festivali gibi birçok festival düzenlediklerini kaydeden Seçer, "Mersin'in coğrafi özelliği, iklimsel yapısı, lokasyonu, spor tesisleri bu tip organizasyonlara çok uygun. Bunun için kent ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak birçok spor disiplininde birçok ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Spor, kültür ve sanat birleştirici güçtür. Bu tip organizasyonların Mersin gibi çok renkli bir şehirde insanları bir araya getiren, onların birlikte yaşamasına katkı sunan çok önemli organizasyonlar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

8. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, ödül alan tüm sporcular ve protokolün toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

"Bisiklet turizminin gelişmesi için önemli bir organizasyon"

4. Etap'ta da en iyi tırmanışçı kategorisinde kırmızı mayoyu alan Serdar Anıl Depe, "Mutlu ve gururluyuz" dedi. Tour Of Mersin 4. Etap'a Türk sporcuların damga vurduğunu söyleyen Depe, "Bu sene hem son etapların hem de genel klasmanın Türk sporcular tarafından kazanılmış olması açıkçası bizim açımızdan çok umut verici ve güzel bir şey. Mersin için güzel bir tanıtım oluyor. Bu tarz organizasyonların artırılması, turun büyümesi ve bir üst kategoriye geçmesi hem Mersin için hem de bu organizasyon için iyi olacaktır" diye konuştu.

"Etap zaferi ve yeşil mayo ile güzel bir dört gün geçirdim"

Tour of Mersin'in 4. Etabını kazanarak büyük bir başarı elde eden Mustafa Tarakçı, zorlu bir yarış sürecinin ardından etap zaferi kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tarakçı, "2 sene önce Tour of Mersin'e katılmıştım. Bu yıl tekrar katılma şansı buldum. Zorlu bir 4 gün geçirdik ama son etapta kazandığımız zafer ve yeşil mayo sayesinde güzel bir 4 gün geçirdiğimi düşünüyorum. Mersin'in bisiklet sporu için oldukça uygun bir şehir olduğunu düşünüyorum. Ayrıca parkur boyunca insanların gösterdiği destek bize ekstra enerji veriyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Tour of Mersin'e yoğun ilgi

Etabı izleyen vatandaşlardan emekli eğitimci Yüksel Usta, organizasyonun Mersin'in tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Usta, "Bir Mersinli olarak gurur duyuyorum. Hem kentimizi tanıtmak hem de insanların bir araya gelmesi açısından çok önemli bir etkinlik. Büyükşehir Belediyemizin bu konuda çok ciddi çalışmaları var ve kentin tanıtımına büyük fayda sağlıyor" dedi.

Etabı izleyen vatandaşlardan Remziye Güneş Tan ise etkinliğe küçük oğluyla birlikte geldiğini belirterek, organizasyonun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Bisiklet tutkunu olan oğlunun yarışları görmesini istediğini ifade eden Tan, "2 yaşında bir oğlum var, kendisi bisiklet hayranı. Onu da görmesi için getirdim. Belki büyüyünce o da katılır diye heveslenmesini istedim" diye konuştu.