8. Uluslararası Halk Dansları Festivali Antik Side'de Başladı - Son Dakika
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8. Uluslararası Halk Dansları Festivali Antik Side'de Başladı

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Halk Dansları Festivali, Antik Side'de büyük bir coşkuyla başladı. Türkiye ve birçok ülkeden gelen 800 dansçının renkli gösterileri izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

04.10.2024 11:56
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Halk Dansları Festivali, Antik Side'de başladı. Side Antik Tiyatro'dan Apollon Tapınağı önüne doğru gerçekleştirilen kortej, renkli kostümleri ve müzikleriyle dikkati çekti.

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin ilk günü, Antik Side'de büyük bir coşkuya sahne oldu. Bugün de devam eden festivale; Türkiye, Meksika, Çin, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Moldova ve Ukrayna'dan gelen toplam 34 farklı gruptan 800 dansçı katılıyor.

Festivalin ilk gününü Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, oda başkanları, turistler ve binlerce vatandaş takip etti.

Festivalin başlangıcı, katılımcı grupların kortej yürüyüşü ile yapıldı. Türkiye, Meksika, Çin, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Moldova ve Ukrayna'dan gelen 34 grup, çeşitli folklorik kostümleriyle yürüyüşte yer aldı. Kortej yürüyüşünün ardından başlayan sahne gösterileri, festivale damgasını vurdu. 800 katılımcının sahne aldığı etkinlikte, her grup kendi kültürüne ait dans ve müziklerini sergiledi. Geleneksel Türk halk danslarının yanı sıra Meksika'nın renkli folklor dansları, Çin'in zarif dans figürleri ve Balkan ülkelerinin enerjik ritimleri, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Başkan Kara, katılımcılara teşekkür ederek, "Sizlerin gösterdiği olağanüstü performanslar, farklı kültürlerin güzelliklerini bir araya getirerek bizlere unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye, Meksika, Çin, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Moldova ve Ukrayna'dan gelen dansçılarımız, geleneksel müzik ve danslarını sahneye taşıyarak, bizi kültürel bir yolculuğa çıkardılar. Siz değerli katılımcılara, emekleriniz ve özveriniz için teşekkür ediyorum. Hep birlikte, kültürlerimizi yaşatmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki bu festival, önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek, daha fazla insanı bir araya getirecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 8. Uluslararası Halk Dansları Festivali Antik Side'de Başladı - Son Dakika

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