81 ilde 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

81 ilde 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi

81 ilde \'Aile Yılı Yürüyüşü\' düzenlendi

15 MAYIS Uluslararası Aile Günü'nde 81 ilde eş zamanlı 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi.

15.05.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 MAYIS Uluslararası Aile Günü'nde 81 ilde eş zamanlı 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği program kapsamında Gülhane Parkı'ndaki yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve davetliler katıldı.Burada bir konuşma yapan Vali Gül, "İnanıyorum ki aile güçlendiğinde, ailemiz güçlendiğinde birçok problemimiz kendiliğinden ortadan kalkacaktır. " dedi.

2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından, aile kurumunun önemini yeniden hatırlatmak, aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde 81 ilde eş zamanlı 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi. İstanbul'da Gülhane Parkı'nda düzenlenen yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile öğrenciler, vatandaşlar ve davetliler katıldı. Vali Gül yürüyüş sırasında öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet etti; fotoğraf çektirdi. Programın açılış konuşmasını Vali Gül yaptı.

'AİLE GÜÇLENDİĞİNDE BİRÇOK PROBLEM ORTADAN KALKACAKTIR'

Vali Gül, "Biliyorsunuz 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız 'Aile Yılı' olarak ilan etmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bunun yürütücüsü olarak Türkiye'nin her yerinde hemen hemen her hafta farklı aktiviteler yapıyor. Amaç aileyi güçlendirmek aileyle ilgili farkındalıklar oluşturmak. Bugün de 'Aile Haftası' dolayısıyla Gülhane'de trafiğe kapalı olan bir alanda sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle öğrencilerimizle, yetişkinlerimizle milletimizin her bir ferdiyle burada kısa bir yürüyüş yaptık. Amacımız farkındalık oluşturmak. Katkı veren, katılan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki aile güçlendiğinde, ailemiz güçlendiğinde birçok problemimiz kendiliğinden ortadan kalkacaktır. İnşallah yılın sonuna kadar Valiliğimiz öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, vatandaşlarımızla birlikte, hemşehrilerimizle birlikte bu etkinlikleri daha çok sizlere göstermiş olacağız. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İstanbul'da heme hemen her gün gerek Valiliğimizin öncülüğünde gerek müdürlüklerimiz gerekse de sivil toplum kuruluşlarımız bu tür etkinlikleri yapıyorlar; yapmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİMİZ AİLE DİYORUZ'

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ömer Turan ise programda yaptığı konuşmada, "Bu yıl ailemizi her türlü alanda güçlendirip geleceğimizi daha sağlam temelde tutma anlamında her gün, her saat, her dakika etkinlik, faaliyet, duyarlı gösterme anlamında çalışıyoruz. Bugün de yürüyüşümüzü yaptık. Gün boyunca değişik etkinlikler, faaliyetlerle yine aile odaklı çalışmalara devam edeceğiz. Geleceğimiz aile diyoruz. Güçlü aile, güçlü gelecek, güçlü Türkiye diyoruz. Bu kapsamda da tüm çalışmalarımızı hassasiyetle toplumun tüm kısımlarını kapsayacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bugün de bu güzel havada birlikte yürüyüşümüzü yaptık. Farkındalığımızı ortaya koymaya çalıştık. Tüm katılımcılara çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 ilde 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar Tam 100 milyon liralık vurgun Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
NATO’dan Yusuf Dikeç’li sürpriz paylaşım NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım
CHP’li başkanlar arasında otopark kavgası Mikrofonunu kapattırdı CHP'li başkanlar arasında otopark kavgası! Mikrofonunu kapattırdı
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
19:28
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap
İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
19:15
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı
Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
18:49
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
18:49
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
18:23
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
18:13
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması
Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
18:10
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
18:00
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 14:49:12. #7.13#
SON DAKİKA: 81 ilde 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.