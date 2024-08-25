9 İl İçin Yerel Kuvvetli ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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9 İl İçin Yerel Kuvvetli ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

9 İl İçin Yerel Kuvvetli ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji 9 il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde biraz azalarak mevsim normalleri civarına inecek.

25.08.2024 11:30
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(ANKARA) - Meteoroloji 9 il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde biraz azalarak mevsim normalleri civarına inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğusunda 11.00-20.00 arasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

MGM, bugün İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 23; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 24 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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