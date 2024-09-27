9 Yaşındaki Çocuk Otomobilden Açılan Ateşle Yaralandı - Son Dakika
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9 Yaşındaki Çocuk Otomobilden Açılan Ateşle Yaralandı

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İzmit'te ekmek alan 9 yaşındaki Çınar E., yanlışlıkla vurularak kolundan yaralandı. M.B. tutuklandı.

27.09.2024 23:19
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde marketten ekmek alan 9 yaşındaki Çınar E.'nin evine giderken otomobilden açılan ateşle kolundan vurulması olayına ilişkin M.B., babası A.B. ve kuzeni H.E.B. gözaltına alındı. M.B. tutuklanırken baba ve kuzeni adli kontrol kararı ile serbest kaldı. M.B.'nin, babasını dövenleri vurmak isterken yanlışlıkla Ç.E.'yi vurduğu öğrenildi.

Olay, 25 Eylül akşamı İzmit 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yakındaki bir marketten ekmek alan Çınar E. kaldırımda yürüyerek evine giderken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilden ateş açıldı. Çınar E. kurşunun isabet etmesi sonucu kolundan yaralanırken, şüphelilerin bulunduğu otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı.

BABASINI DARBEDENİ VURACAKKEN ÇINAR'I VURMUŞ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda Çınar E.'yi vuranın M.B. olduğunu ve yanında kuzeni H.E.B.'nin olduğunu belirledi. 2 kuzen yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler M.B. ve H.E.B.'nin olay akşamı M.B.'nin babası A.B.'yi darbeden kişileri takip ettiklerini ve onlara ateş ederken merminin Çınar E.'ye isabet ettiğini belirledi.

SAVCI TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ

2 kuzenin ardından baba A.B. de olayın azmettiricisi olma iddiası ile yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çınar E.'yi 'kasten yaralama', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlamaları ile adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

M.B. TUTUKLANDI, BABA VE KUZEN SERBEST KALDI

Hakim karşısına çıkan 3 şüpheliden baba A.B., serbest bırakıldı. Olay anında M.B.'nin yanında bulunan 17 yaşındaki kuzeni H.E.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.B. ise Çınar E.'yi 'kasten yaralama', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 Yaşındaki Çocuk Otomobilden Açılan Ateşle Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 9 Yaşındaki Çocuk Otomobilden Açılan Ateşle Yaralandı - Son Dakika

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