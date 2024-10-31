AA Kitap ile Kültürel Miras Yaygınlaşacak

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13 farklı dilde haber yayınıyla ve 100 ülkede temsilci ağıyla global bir haber ajansı olan Anadolu Ajansı (AA), deneyim ve vizyonunu "AA Kitap" markası altında yayıncılıkla birleştirdi.

AA Kitap Yayın Yönetmeni Hayri Çetinkuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'nin sesi olma ülküsüyle yola çıkan ve "Cumhuriyet'in Habercisi" misyonunu ortaya koyan AA'nın bugün "Değişen Dünyanın Habercisi" uluslararası vizyonuyla tarihe tanıklığını sürdürdüğünü söyledi.

Çetinkuş, AA'nın ana hizmet alanı haberciliğin yanında AA Yayınları Müdürlüğü bünyesinde "AA Kitap" markasıyla ürettiği yayınlarıyla da tarihe not düştüğünü belirterek, "Uluslararasılaşma vizyonu perspektifiyle Türkiye'nin zengin kültürel mirasını, AA'nın habercilik anlayışını ve medya/iletişim alanındaki uzmanlığını dünya ile buluşturmaktadır." dedi.

AA Kitap'ın Türkiye'nin değerlerini ve güncel medya birikimini evrensel bir yaklaşımla aktarırken, özellikle fotoğraf ve medya çalışmalarına yönelik eserleriyle alanındaki literatüre yeni bakışlar sunduğuna işaret eden Çetinkuş, aynı zamanda kültür-sanat, sosyoloji, iletişim kuramları ve yapay zeka gibi konularda derinlemesine bilgi sunan yayınlar üretildiğini aktardı.

"Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" kitapları Gazze'de işlenen soykırımı dünya gündemine taşıyor

Hayri Çetinkuş, AA Kitap'ın yayınlarıyla Türk ve İslam dünyasına yönelik önyargılarla mücadele ettiğini ve toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"AA Kitap, bir üçleme niteliğindeki 'Kanıt', 'Tanık' ve hazırlık süreci devam eden 'Sanık' kitaplarıyla Gazze'de işlenen soykırımı dünya gündemine taşımada önemli bir rol üstlenmiştir. 'Kanıt' kitabı çerçevesinde AA tarafından 20 Şubat 2024'te İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının ele alındığı 'Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar' paneli gerçekleştirilmiştir. Yine kitap çerçevesinde hazırlanan 'Kanıt' belgeselinin Ankara ve Londra'da lansmanları yapılmıştır. Ayrıca İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik soykırımının dünyaya daha iyi duyurulması için hazırlıkları süren üç dilde 'Kanıt' web sitemiz çok yakın zamanda yayında olacaktır."

Gelişen teknolojiyi medya sektörüne uyarlamakta öncü rol oynayan AA'nın yapay zekayı haber akış sistemine entegre etmeye çalıştığını ve yapay zekanın medya sektörüne sağlıklı biçimde uyarlanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktaran Çetinkuş, "AA Kitap da yapay zeka çalışmalarına bu kapsamdaki yayınlarıyla katkı sunmaktadır." ifadesini kullandı.

"100 Yıl Özel Serisi"nden "1924" adlı kitap çalışmasının hazırlıkları sürüyor

AA Kitap'ın Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 yılın hatırasını yaşatmak amacıyla "100 Yıl Özel Serisi" başlığı altında 8 kitap hazırladığını belirten Çetinkuş, '100 Yıl Özel Serisi'nden "AA tarafından bu kitapların tanıtım etkinliği ve '100 Yılın 100 Edebi Eseri'nde geçen 100 kitabın ilk baskılarının yer aldığı serginin açılışı, Rami Kütüphanesi'nde kültür sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. AA Kitap, Cumhuriyet'imizin 101. yılında da '100 Yıl Özel Serisi'nden '1923' kitabının devamı niteliğindeki '1924' isimli çalışmasının hazırlıklarını sürdürmektedir." diye konuştu.

Çetinkuş, Anadolu Ajansı tarafından habercilik alanında önemli sosyal farkındalık projeleri olarak yayın hayatına kazandırılan Yeşil Hat, Ayrımcılık Hattı ve Teyit Hattı ile yürütülen çalışmalarla da AA Kitap'ın bu konularda toplumu bilgilendirici ve bilinçlendirici rehber niteliğindeki eserler hazırladığını vurguladı.

"Istanbul Photo Awards"ın 10. yılına özel bir kitap yakın zamanda yayınlanacak

AA Kitap'ın aynı zamanda AA'nın teknolojide yaşanan değişimlerle, habercilikteki gelişmelere ve dönüşümlere uygun yayıncılık refleksiyle medya, teknoloji, yapay zeka ilişkilerini anlatan ve analiz eden eserlerini kültür kitapları kapsamında yayımladığına işaret eden Hayri Çetinkuş, şunları kaydetti:

"AA'nın, foto muhabirlerinin cesaret ve emeklerini ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması 'Istanbul Photo Awards'a (IPA) ait photobook da AA Kitap tarafından hazırlanarak fotoğrafseverlerle buluşturulmaktadır. AA Kitap, IPA'nın 10. yılına özel bir kitabı da yakın zamanda yayın dünyamıza kazandıracaktır. Yarışmada dereceye girenlere ait fotoğrafların yer aldığı yurt içi ve yurt dışı sergiler ile yarışmalara ait kitaplar, kültür-sanat ve fotoğraf alanında ülkemizin tanıtımına ve pozitif algısına katkı sağlamayı sürdürmektedir."

Çetinkuş, AA Kitap'ın vizyonuna dair, "AA Kitap yayınlarıyla Türkiye'nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik tarihine ışık tutmakta, çağdaş sorunlar ve gelişmeler üzerine de eserler yayımlayarak okuyucularına güncel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye'nin büyüme süreci, tarihi olaylar, medya çalışmaları, sosyal bilimler, bölgesel politikalar ve uluslararası ilişkiler gibi konularda da önemli kaynaklar hazırlamaktadır." dedi.

AA Kitap, Türkiye'nin değerlerini ve kültürel mirasını daha fazla okura ulaştırmayı amaçlıyor

Ayrıca arşiv taramaları ve dijitalleşme projeleriyle de yayın dünyasına katkı sağlayan AA Kitap'ın prestijli tanıtım fuarlarına katılarak küresel görünürlüğünü artırmayı hedeflediğini vurgulayan Çetinkuş, şunları söyledi:

"2025 yılına kadar beş büyük uluslararası merkezde satış ağı kurarak, dünya çapında tanınırlık kazanmak planlanmaktadır. AA Kitap, kreatif tasarım ve özel baskı teknikleriyle hazırlanan photobook serilerinden dijital pazar yerlerine, sosyal medya stratejilerinden e-kitap projelerine kadar çok yönlü bir yayıncılık anlayışını benimsemektedir. AA Kitap, sosyal medya hesaplarıyla da yayınları konusunda en güncel bilgileri okuyucularıyla paylaşmaktadır. Akademik dünyadan geniş okur kitlesine kadar herkese hitap eden AA Kitap, Türkiye'nin değerlerini ve kültürel mirasını daha fazla okura ulaştırma vizyonuyla hareket etmektedir."

Hayri Çetinkuş, AA Kitap'a destek veren Anadolu Ajansı yöneticilerine ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, "Anadolu Ajansının 104 yıllık misyonu ve Genel Müdürümüz Serdar Karagöz'ün uluslararası vizyonuna uygun şekilde yayınlarımızın kalitesini her geçen gün artırıyoruz ve artırmaya devam edeceğiz. Benimsediğimiz kolektif çalışma biçimiyle üretmeyi, ulusal ve uluslararası düzeyde fayda sağlamayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle AA Kitap'a destek veren yöneticilerimize, Yayınlar Müdürlüğündeki ekip arkadaşlarım ile iç ve dış tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini sözlerine ekledi.

Yayınlar

"AA Kitap" çatısı altında yayınlanan eserler arasında "101 Soruda Kudüs", "Film ve Fenomenoloji", "Kitle İletişim Kuramları","Yeni Medyanın Dili", "Medya Çalışmalarına Giriş", "Tanık- The Witness", "Kanıt-The Evidence" ve "Muhabir" kitabı yer alıyor.

Yayımcılık birikimini ve deneyimini aktarma misyonunu AA Akademi ile kurumsallaştıran Anadolu Ajansı, spesifik medya alanları ve iletişim teorileri alanında yayımladığı kitaplarla da yarının profesyonel gazetecilerine kılavuzluk ediyor.

Geleneksel gazeteciliğin temel bilgilerinden bugünün medyasını şekillendiren sosyal medya ve yapay zeka uygulamalarına kadar kuşatıcı bir perspektifle hazırlanan ve dördüncü baskısı yapılan "Muhabir" kitabı, birçok akademik kurumda başvuru kaynağı olarak okutuluyor.

"Kanıt" ve "Tanık" kitabı hakkında

"Tanık" kitabı, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'nde artık "soykırım" düzeyine varan savaş suçlarına karşı uluslararası platformlardaki adalet arayışlarına temel teşkil eden "Kanıt"ın ardındaki insan hikayelerine odaklanıyor.

Büyük ölçüde Filistinli ve Türk gazetecilerin, kısmen de savaş şartlarında ulaşılabilen toplumun farklı kesimlerinden fertlerin şahitlikleriyle şekillenen "Tanık"ın odağında Gazze'de işlenen savaş ve insanlık suçlarının kanıtlarını temin eden "tanıklar", görev ifa etmenin bir ölüm-kalım meselesi haline geldiği zorlu şartlar altında çalışan kahramanlar yer alıyor.

AA muhabirleri, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail yönetiminin Gazze'ye başlattığı saldırıları ilk anından itibaren çok zor şartlarda görevlerini yerine getirerek, işlenen savaş suçlarını kayıt altına da aldı ve dünyaya duyurdu.

Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar da yer aldı. AA muhabirlerinin çektiği bu fotoğraf ve videolar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinli mağdurları savunan Fransız Avukat Gilles Devers'e göre, işlenen suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan temel deliller oldu.

"Kanıt-The Evidence" kitabı da halihazırda birçoğu taşıdığı kanıt niteliğiyle uluslararası hukuk kuruluşlarının Başbakan Netanyahu başkanlığındaki İsrail yönetimine karşı açtığı dava dosyalarına eklenen AA içeriklerine, işlenen suçların uluslararası mevzuat ve tüzükler çerçevesindeki hukuki tanımına ve bu suçlara karşı öngörülen cezai müeyyidelere yer veriyor.

AA Kitap'ın güncel yayınları "AA_Kitap" X ve Instagram hesaplarından takip edilebilir ve D&R mağazaları ile "kitapyurdu.com" ve "idefix.com" başta olmak üzere internet kitapçılarından satın alınabilir.