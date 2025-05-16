AB, AST'de "yeni Avrupa"nın karşılaştığı zorluklarla birlikte mücadele etme mesajları verdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde kıtanın karşılaştığı zorluklarla birlikte mücadele, Ukrayna ve Orta Doğu'da barışı sağlamak için ortak adımlar atma mesajları verdi.

Costa, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Zirvenin "yeni bir dünyada yeni bir Avrupa" temasıyla düzenlenmesinin önemine işaret ederek, "Avrupa'da şimdi kurallara dayalı düzen birçok taraftan baltalanıyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının Avrupa kıtasına büyük ölçekli bir savaşı geri getirdiğine değinen Costa, "Bu savaş, uluslararası topluma, ulusal egemenlik, uluslararası sınırların ve toprak bütünlüğünün işgali gibi değer verdiğimiz tüm ilkelere yönelik bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Costa Gazze'deki durumla ilgili, "Bu uluslararası hukukun sistematik olarak ihlal edildiği, halkın ezici, orantısız askeri güce maruz bırakıldığı bir insani trajedidir." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Costa, "Avrupa, Orta Doğu'da iki devletli bir çözüm için koşulları yaratmayı başarmalı çünkü sürekli ihmal, sadece Avrupa'nın kendi çevresinin istikrarını baltalamakla kalmayacak, aynı zamanda dünyadaki ahlaki otoritemizi ölümcül şekilde zayıflatacaktır." diye konuştu.

Barış, güvenlik, iklim değişikliği, insan hakları gibi tüm küresel sorunların ancak kolektif olarak tepki verilmesi halinde çözümlenebileceğini vurgulayan Costa, "Kıtamızın güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Avrupa, Ukrayna'ya adil ve kalıcı bir barış getirmeyi başarmalı." ifadelerini kullandı.

Costa, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e hitaben "Sizin güvenliğinizin bizim de güvenliğimiz olduğunu biliyoruz." dedi.

Avrupa'nın ayrıca kendi savunmasına da daha fazla yatırım yapması gerektiğine işaret eden Costa, "Çünkü savunma olmadan barışın bir yanılsama olduğunu öğrendik." tespitini yaptı.

Costa, "Bugün size AB'nin bu yeni Avrupa'da, yeni dünyada, tüm Avrupa ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışarak rolünü tam oynamaya hazır olduğunu söylemek istiyorum. AB güvenilir ve öngörülebilir bir ortak olmaya devam edecektir." diyerek sözlerine son verdi.

Von der Leyen'in mesajları

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen??????? de "Dünya düzeni olarak algıladığımız şey, Putin'in emperyalist hırsları ve son yıllardaki diğer jeopolitik mücadeleler tarafından tetiklenen bir dünya düzensizliğine dönüşüyor." diye konuştu.

Avrupa'nın karşılaştığı zorluklara karşı tümüyle uyanık ve teyakkuz halinde olduğunu belirten von der Leyen, "İnovasyon açığını kapatmalıyız. Rekabet gücümüzü artırmalıyız, kendi dayanıklılığımızı inşa etmeliyiz ve dünya çapında sahip olduğumuz ortaklık ağını genişletip derinleştirmeliyiz." dedi.

Von der Leyen Avrupa'nın son dönemdeki her krizden daha güçlü çıktığını dile getirerek, "Avrupa tarihin bu dönüm noktaları karşısında birbirine daha da yaklaştı. Avrupa, Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğinde birleşti. Unutmamalıyız ki AST, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek vermek ve kıtada barışı korumak için kuruldu." ifadelerini kullandı.

Zirvede hazır bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e hitaben von der Leyen, "Bugün burada seninle birlikte oturuyor olmamız bile sağlam birliğimizin kanıtıdır." mesajını verdi.

Von der Leyen, Karadeniz için de özel bir AB stratejisi hazırlığında olduklarını belirterek, Güney Kafkasya'daki ortaklar aracılığıyla Avrupa'yı Orta Asya'ya bağlamak için çalışmalar yapılacağını kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı, "AST'deki insanları birbirine bağlayan, dijital bağlantılar yaratılacak harika bir vizyon." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan ile ikili görüşmeler

AST marjında von der Leyen ve Costa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı ikili görüşmeler de yaptı.

İki ülke arasındaki normalleşme süreci, ilkinden bu yana AB tarafından AST zirveleri marjında ele alınıyor.

AST'nin temelleri, 2022'de atıldı

Zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katılıyor.

Türkiye, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de zirvede yer alıyor.

AST'nin temelleri, 2022'deki Avrupa Günü'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifiyle atılmıştı.

İlk AST Zirvesi, 6 Ekim 2022'de Çekya'da, 2. zirve 1 Haziran 2023'te Moldova'da, 3. zirve 5 Ekim 2023'te İspanya'da, 4. zirve 18 Temmuz 2024'te İngiltere'de, 5. zirve ise 7 Kasım 2024'te Macaristan'da yapılmıştı.

Yılda iki kez gerçekleştirilen zirvelerin 7'ncisi ise Danimarka'da yapılacak.