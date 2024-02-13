AB Dönem Başkanı Belçika, UNRWA'nın finansmanının devam etmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Dönem Başkanı Belçika, UNRWA'nın finansmanının devam etmesi çağrısında bulundu

AB Dönem Başkanı Belçika, UNRWA\'nın finansmanının devam etmesi çağrısında bulundu

Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, UNRWA hakkındaki iddiaların henüz kanıtı olmadığını belirterek, finansmanın devam etmesi gerektiğini söyledi. Lahbib, Gazze'deki durumun insani bir felakete dönüştüğünü vurgulayarak, İsrail'in potansiyel harekatının durumu daha da tırmandırdığını ifade etti. UNRWA, BM üyesi devletlerin katkılarıyla Filistinli mültecilere insani yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

13.02.2024 14:55  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkındaki iddiaların henüz kanıtı olmadığını vurgulayarak, finansmanın devam etmesi çağrısında bulundu.

Lahbib, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Dış İlişkiler ve Kalkınma Komitelerinin ortaklaşa düzenlediği panelde konuştu.

Gazze'deki durumun insani bir felakete dönüştüğünü vurgulayan Lahbib, İsrail'in sivillerin sığındığı Refah'a potansiyel harekatının durumu daha da tırmandırdığını söyledi.

Lahbib, oturumda söz alan milletvekillerinin halen AB'nin ortak bir duruş belirleyememiş olmasıyla ilgili eleştirilerine verdiği yanıtta, "ölü sayısının 27 bini aştığını ve gelinen durumda AB ülkelerinin konumlarının gittikçe birbirine yaklaştığını" söyledi.

Uluslararası barış konferansının bir an önce düzenlenmesi için çalıştıklarını belirten Lahbib, UNRWA hakkındaki iddialarla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Kanıtlara erişimimiz yok. İsrail'den kanıt bekliyoruz. UNRWA içindeki ve dışındaki soruşturmanın sonuçlanmasını bekliyoruz. AB'de, durumun açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili gerçek bir isteklilik var. UNRWA'nın finansmanı kesinlikle devam etmeli."

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Belçika, Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Belçika, İsrail, Gazze, Avrupa Birliği, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Dönem Başkanı Belçika, UNRWA'nın finansmanının devam etmesi çağrısında bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:02:32. #1.11#
SON DAKİKA: AB Dönem Başkanı Belçika, UNRWA'nın finansmanının devam etmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement