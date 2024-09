AB-Türkiye Delegasyonu'ndan Sonbahara Merhaba Konseri

Güncel

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" temasıyla Bilkent Üniversitesi'nde sonbahara merhaba konseri düzenledi. Pop, caz ve klasik müzik sanatçısı Barbaros ile ünlü dizi La Casa de Papel'in jenerik müziği "My Life is Going On" ile dünya çapında bir milyardan fazla dinlenmeye ulaşan Cecilia Krull konser verdi.

AB-Türkiye Delegasyonu, "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" temasıyla Bilkent Üniversitesi Odeon'da bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında pop, caz ve klasik müzik sanatçısı Barbaros ile ünlü dizi La Casa de Papel'in jenerik müziği "My Life is Going On" ile dünya çapında bir milyardan fazla dinlenen Cecilia Krull konser verdi. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin ve yurttaşların katıldığı konserde AB-Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas açılış konuşmasını yaptı. Vilcinskas konuşmasında, "Bizleri birleştiren gücüyle evrensel bir değer olan müziği kutladığımız bu güzel akşama hepiniz hoş geldiniz. Bu vesileyle bu akşam bizlerle olan yeni atanmış Büyükelçimiz AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı sayın Thomas Hans Ossowski'yi sizlere takdim etmekten ve ailesiyle birlikte kendisine aramıza hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu akşam sadece müziğin gücünü değil, ortak değer ve kültürümüzü de kutluyoruz" ifadelerini kullandı. Konseri yeni atanan AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de izledi.