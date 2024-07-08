ABD Başkanlık Yarışında Biden'ın Sağlık Durumu Tartışılıyor - Son Dakika
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ABD Başkanlık Yarışında Biden'ın Sağlık Durumu Tartışılıyor

ABD Başkanlık Yarışında Biden\'ın Sağlık Durumu Tartışılıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşından kaynaklı sağlık durumu nedeniyle başkanlık yarışından çekilmesi tartışmaları sürerken, Parkinson hastalığı uzmanı bir doktorun Beyaz Saray'ı 8 ayda 8 kez ziyaret ettiği ortaya çıktı. Ziyaretlerin içeriği hakkında bilgi verilmese de, Biden'ın genel fiziksel muayenesinin bir parçası olduğu ve Parkinson hastalığına dair bir iz bulunmadığı savunuldu. Biden'ın performansının eleştirilere yol açtığı canlı yayın tartışmasında, bazı kesimlerden başkanlık seçimlerinden çekilmesi çağrısı yapılmıştı.

08.07.2024 21:21
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ABD'de, Başkan Joe Biden'ın yaşından kaynaklı sağlık durumu nedeniyle başkanlık yarışından çekilmesi tartışmaları sürerken, Parkinson hastalığı uzmanı bir doktorun Beyaz Saray'ı 8 ayda 8 kez ziyaret ettiği ortaya çıktı.

New York Times'ın ele geçirdiği Beyaz Saray resmi ziyaretçi kayıtlarına göre, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden Dr. Kevin Cannard, Temmuz 2023'ten Mart 2024'e kadar Beyaz Saray'ı 8 kez ziyaret etti. Hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir nörolog olan Cannard'ın özellikle Biden'ın durumu hakkında görüşmek için mi yoksa Beyaz Saray sağlık ekibiyle ilgisiz toplantıların bir parçası olarak mı orada olduğunun belli olmadığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Cannard'ın ziyaretlerinin içeriği hakkında bilgi vermezken, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi sistemi içindeki uzmanların, sahada çalışan binlerce askeri personeli tedavi etmek için Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğini kaydetti. Bates, Biden'ın genel fiziksel muayenesinin bir parçası olarak "yılda bir kez bir nörolog tarafından görüldüğünü" ve "bu muayenede Parkinson hastalığına dair hiçbir iz bulunmadığını" savundu.

İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI ELEŞTİRİLERE YOL AÇMIŞTI

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı. Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Dodgett, 2 Temmuz'da Joe Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaparak, bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

Kaynak: AA

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