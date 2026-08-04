ABD'den Hürmüz ve nükleer için İran'a: İlerleme var, anlaşma yakın - Son Dakika
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ABD'den Hürmüz ve nükleer için İran'a: İlerleme var, anlaşma yakın

ABD\'den Hürmüz ve nükleer için İran\'a: İlerleme var, anlaşma yakın
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile Hürmüz Boğazı ve nükleer konularında yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini, ancak anlaşmanın henüz tamamlanmadığını ve en kısa sürede sonuçlanmasını umduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana ile iki ülke arasında sivil nükleer işbirliği alanında varılan anlaşmanın imza töreninde İran gündemini değerlendirdi.

“HÜRMÜZ İLE İLGİLİ ANLAŞMADA İLERLEME OLDUĞUNU ANCAK NİHAYETLENDİRİLMEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM”

İran ile iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını belirten Rubio, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişinin sağlanması olduğunu kaydetti.

Rubio, "Nükleer silahsızlanma konusundaki uzun vadeli görüşmelere doğru ilerlerken, kısa vadede daha fazla geminin buradan (Hürmüz) güvenli bir şekilde geçebilmesi için Umman ile İran arasında, bizim de dahil olduğumuz bir görüşme ve müzakere süreci yürütüldüğü kanısındayım." ifadesini kullandı.

Hürmüz konusundaki muhtemel anlaşma hakkında Rubio, "Bu süreçte ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur." diye konuştu.

HAZİNE BAKANI BESSENT: BUGÜN YA DA YARIN BOĞAZ'I AÇMAK İÇİN BİR ANLAŞMAYA VARMA İHTİMALİMİZ VAR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bugün ya da yarın (Hürmüz) Boğaz'ı açmak için bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var." ifadesini kullandı.

Bessent, İran'ın Boğaz'dan geçiş ücreti alıp almayacağı sorusuna ise "anlaşmanın boğazda serbest dolaşımı sağlayacağı" yanıtını verdi.

PETROL FİYATLARI ANLAŞMA İHTİMALİ İLE ÇAKILDI

Öte yandan petrol fiyatları ise ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaların sürmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma ihtimalinin güçlenmesiyle yüzde 4,5 geriledi.

Dün 84,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı günü 83,77 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.41 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,5 düşüşle 79,96 dolara gerileyerek 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların altını test etti. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 76,33 dolardan işlem gördü.

ARZ ENDİŞELERİ HAFİFLEDİ

Bununla birlikte, Katar'ın yürüttüğü diplomatik girişimler de piyasalarda gerilimin azalacağı beklentilerini destekliyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla taraflarla temaslarını sürdürdüklerini, önceliklerinin diplomatik sürece yeniden dönülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine yeniden açılması olduğunu bildirdi.

Ensari, Katar'ın arabulucu olarak İran ile ABD'yi yeniden müzakere masasına döndürmeyi hedeflediğini dile getirerek, "Şu an için herhangi bir anlaşma yok. Öncelikli hedefimiz diplomatik sürece dönüşü sağlamak." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun savaş öncesine dönmesini hedeflediklerini belirten Ensari, boğazdaki deniz trafiğine ilişkin düzenlemelerin bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

GÜNLÜK 188 BİN VARİL ARTIRMA KARARI DA ETKİLİ OLDU

Diplomatik temasların yoğunlaşması ve ABD ile İran arasında ateşkese varılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, arz kesintisi endişelerini hafifleterek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Bunun yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun eylülde üretimlerini günlük 188 bin varil artırma kararı da petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Hürmüz ve nükleer için İran'a: İlerleme var, anlaşma yakın - Son Dakika

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