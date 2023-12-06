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Kızıldeniz'de gemileri saldırıya uğrayan ABD, 38 ülkeden oluşan görev gücü kuracak - Son Dakika
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Kızıldeniz'de gemileri saldırıya uğrayan ABD, 38 ülkeden oluşan görev gücü kuracak

ABD, Kızıldeniz'de son günlerde yaşanan gemi saldırılarına karşı 38 ülkeyle uluslararası ''Deniz Görev Gücü'' kurmaya hazırlanıyor.

06.12.2023 - 00:21,  Güncelleme: 08:28
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 38 istekli ülkeyi kapsayan bir koalisyon olacağını ve herhangi bir üye ülkeden belirli bir düzeyde katılım öngörülmeyeceğini söyledi.

ULUSLARARASI DENİZ GÖREV GÜCÜ KURULUYOR

Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi. Ryder, ABD'nin ortakları ve müttefikleriyle Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı bir "Deniz Görev Gücü" kurma konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirterek, "Husilerin uluslararası sularda ticari gemilere yönelik saldırılarının uluslararası bir sorun olduğunun altını çizmek önemli." dedi.

ABD, Husi saldırılarına karşı Deniz Görev Gücü kurmayı planlıyor
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder

38 İSTEKLİ ÜLKEYİ KAPSIYOR

Söz konusu görev gücü konusunda bir çerçevenin oluşturulduğunu ve detayların daha sonra açıklanacağını söyleyen Ryder, bunun 38 istekli ülkeyi kapsayan bir koalisyon olacağını ve herhangi bir üye ülkeden belirli bir düzeyde katılım öngörülmeyeceğini aktardı. Ryder, "Bölgedeki ortaklarımız ve müttefiklerimizle kesinlikle burada harekete geçmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

ABD, Husi saldırılarına karşı Deniz Görev Gücü kurmayı planlıyor

NE OLMUŞTU?

Yemen'deki İran destekli Husiler, önceki gün, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisini hedef aldıklarını duyurmuş, gemilerden birinin insansız hava aracıyla (İHA) diğerinin deniz füzesi ile vurulduğunu aktarmıştı.

ABD, Husi saldırılarına karşı Deniz Görev Gücü kurmayı planlıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiği belirtilmişti. Açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

ABD, Husi saldırılarına karşı Deniz Görev Gücü kurmayı planlıyor

Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'da televizyondaki konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini füze ve İHA ile hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

ABD, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarına karşı Deniz Görev Gücü kuracak

HUSİLER KİMDİR?

Husiler ya da resmî adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından malî ve askerî destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile başkent San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7 bin ila 30 bin arası silahlı militanı, 450 bin kadar sivil destekçisi vardır.

Kaynak: AA
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