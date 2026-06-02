ABD'nin Petrol Rezervi Düşüşte
02.06.2026 09:55
ABD'nin stratejik petrol rezervi 357,1 milyon varile gerileyerek en düşük seviyeye indi.

NEW YORK, 2 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin stratejik petrol rezervi 29 Mayıs itibarıyla 357,1 milyon varile gerileyerek Ocak 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD Enerji Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, rezervdeki ham petrol miktarı bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 8 milyon varil azaldı.

Haftalık düşüş hızı ise, geçtiğimiz birkaç haftanın seyriyle paralellik gösterdi.

Kaynak: Xinhua

