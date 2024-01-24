İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları\'ndan çekilen ABD politik sebeplerle çekildi

ULUSLARARASI İşitme Engelliler Spor Komitesi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dr. Adam Kosa, Erzurum'un ev sahipliğinde bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'ndan 'güvenlik' gerekçesiyle çekilen Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında politik ve siyasi sebeplerle çekildiğini düşündüklerini söyledi. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirten Kosa, "Mazeretleri yeterli olmadığı için bir üyelik cezası ödeyecekler" dedi.

20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları 1-12 Mart tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek. Organizasyona 40'a yakın ülkeden 800'ün üzerinde işitme engelli sporcu katılacak. Sporcular, Alp kayağı, kros kayağı, curling, futsal, snowboard ve satranç branşlarında performans gösterecek. Olimpiyatta sporculara iletişim kurmak için 300 tercüman eşlik edecek.

OLİMPİYAT İLE İLGİLİ TOPLANTI DÜZENLENDİ

Olimpiyat ile ilgili Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen basın toplantısına Vali Mustafa Çifti, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Uluslararası İşitme Engeliler Spor Komitesi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dr. Adam Kosa, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Vali Mustafa Çiftçi, yüzlerce sporcunun katılacağı 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na Erzurum'un ev sahipliği yapacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Erzurum'un daha önce birçok kış sporu organizasyonuna ev sahipliği yaptığını söyleyen Vali Çiftçi, "İşitme engelli insanların sosyal yönünün güçlendirilmesi, toplumdaki insanların bu sessiz çığlığın başarılarını duymaları gerektiği, toplumdaki diğer engelli vatandaşlarımızı cesaretlendirmeleri ve uluslararası düzeyde işitme engellilere ait işaret dilinin yaygınlaşmasına yardımcı olması boyutu ile İşitme Engeliler Kış Olimpiyatları'nın çok önemli bir misyon üstlendiği kanaatindeyim. Misafirlerimizin bu organizasyondan çok güzel duygularla ayrılacaklarını temin ediyorum. Sporun saygıyı, sevgiyi yücelten bir unsur olması dolayısıyla insanların sosyalleşmesi üzerinde bir dizi etki oluşturacağını düşünüyor; 20'nci İşitme Engeliler Kış Olimpiyatları'nın ilimizin, ülkemizin tanıtılmasında önemli bir güdüleme aracı olacağı inancıyla organizasyona katılım sağlayacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Olimpiyatlara Amerika Birleşik Devletleri'nin müracaat etmesi ve ardından da 'güvenlik' nedeniyle müsabakalardan çekilmesi neticesinde onu Kanada, İsveç ve Finlandiya izleyerek müsabakalardan çekildi. Bu nedenle buz hokeyi iptal edildi. ABD'nin müsabakalardan çekilme gerekçesi güvenlik olarak gösterdi. Fakat, Erzurum son derece güvenlikli bir yer. Emniyet ve asayiş yönünden herhangi bir problem olmadığını biliyoruz. Daha çok politik gerekçe ve siyasi argümanlarla çekildiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'YENİ BAŞARI HİKAYELERİNE TANIKLIK EDECEĞİZ'

Olimpiyat şehri Erzurum'un yeni bir başarı hikayesine daha tanıklık edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Medeniyetlere beşiklik eden kıtalardan, tarih ve kültürle yoğrulmuş topraklara varıncaya kadar sporun evrensel ruhunda yetişen Avrupalı yıldızların, fair play ilkesinde elde edecekleri şampiyonlukların mutluluğunu kuşkusuz hep birlikte yaşayacağız. Kardeşlik, dostluk ve sevginin egemen olduğu yaşamımızda bizleri bu güzel çatı altında birleştiren bu ruh, inanıyorum ki yaşadığımız evrenin bütün sathına ulaşarak dünya barışına katkıda bulunacaktır. 2017'de Samsun'da düzenlediğimiz yaz oyunlarının ardından, şimdi de kış oyunlarına ev sahipliği yapacak olmanın ayrı bir heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl, 2 ve 12 Mart tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleşecek olan 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda 800 sporcu kayaklı koşu, Alp disiplini, snowbord, futsal, satranç ve körling gibi 6 farklı spor dalında yarışacak. Erzurum olarak, bu muazzam organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın ayrı bir onur ve gururunu yaşıyoruz. 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyatlarımızı destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bu büyük spor etkinliğinin ülkemizde unutulmaz bir deneyim olmasını temenni ediyorum" dedi.

AÇILIŞ 3000 KİŞİLİK BUZ HOKEYİ SALONUNDA YAPILACAK

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Dadaşlar diyarı Erzurum'un Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Erzurum kongresine ev sahipliğini yapan, tarihi doğası, kültürel zenginlikleri ve her branşta her seviyede spor etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. 20'nci kış olimpiyatlarına 38 gün kaldığını hatırlatan Vural, "Kış olimpiyatlarını 6 branşta, 4 ilçede, 40'a yakın ülkenin ve 800'ün üzerinde yabancı sporcu ve teknik heyetin katılımı ile gerçekleştireceğiz. Aşkale ilçesindeki Kandilli tesislerinde kayaklı koşu, Palandöken ilçesindeki konaklı ejder 3200 parkurunda alp disiplini ve snowbord, Yakutiye ilçesindeki curling salonunda curlink, gençlik merkezin de satranç, Aziziye ilçesindeki Aziziye Spor Salonu'nda futsal müsabakaları gerçekleşecek. Açılış programımız ise görsel etkinlikler, olimpiyat meşalesinin yakılması ve yerel halk oyunları ile Yakutiye ilçesinde bulunan 3000 kişilik buz hokeyi salonunda 2 Mart akşamı yapılacak" diye konuştu.

'OLİMPİYATA KATILMAYAN ÜLKELER CEZA ÖDEYECEK'

İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun 1924 yılında ilk kez Paris'te kurulduğunu ve ilk kış oyunlarını 1949 yılında Avusturya'da düzenlendiğini belirten Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dr. Adam Kosa, 4 yılda bir yaz ve kış oyunları düzenlediklerini söyledi. Samsun'dan sonra Erzurum'un da olimpiyatlara ev sahipliği yapacağı için çok memnun kaldığını vurgulayan Kosa, şunları söyledi:

"Tesisleri gezdim, harikaydı. Bütün deneyimim çok olumlu ve negatif hiçbir şey yok. Şu an belirtildiği gibi 800 katılımcı görünüyor. Bu da şu ana kadar katılım sağlayan en yüksek organizasyon olacak kış oyunlarından biri. Buz hokeyi de olsaydı bu bini bulacaktı. Çok mutlu olacaktık. En yüksek katılım sağlanacaktı ancak 6 branştayız. Sadece sabah ben bir kayak yaptım. Pistlere çıktım. Yarışların düzenleneceği özellikle snowboardın düzenleneceği pistlerde kaydım. İnanılmaz güzeldi hiçbir problem yok. Eski bir sporcu olarak, alp disiplini sporcusu olarak çok memnun kaldım. Erzurum'un ev sahibi olmasından dolayı buradaki sorumlu herkese çok çok teşekkür ediyorum. Olimpiyata katılımcı federasyonlara teşekkür ediyoruz ve kararlarına saygı duyuyoruz. Daha öncesinde görüşmelerimiz sonucunda ev sahibi ülke ve ev sahibi ülke valiliği, yerel bürokrasisi bize ev sahipliği yapacağını söyledi. Ziyaret ettik ve güvenlik konusunda daha önceden bilgi aldık. Dünyadaki politik nedenlerin sporu etkilememesi gerekiyor. Sporun için politik bahanelerin girmemesi gerekiyor ve barış içinde huzur içinde sporumuzu yapmalıyız. Kesinlikle pişman olacaklar. Kesinlikle çok kötü bir karar verdiler. Gerçekten de çok pişman olacaklar çünkü bu ülkede güvenlikle hiçbir problem olmadığı çok net ve belli. Bu fikirlerini duyurmaları ve çekilmelerinden dolayı onlara yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak kurallarımıza bağlı olarak farklı spor branşlarında dahil olmuşlardı ve çekilmelerinden dolayı ciddi bir ceza ödüyorlar. Çünkü başvuru yaptılar daha sonra politik nedenden dolayı çekildiler. Mazeretleri yeterli olmadığı için bir üyelik cezası ödeyecekler. Her ülke bir organizasyona katılmak istediğinde istediği gibi çekilemez, kurallara uyması gerekiyor ve bu kurallar doğrultusunda ceza ödemesi yapacaklar."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.