ABD\'de Banka Soygunu Girişimi: Çok Sayıda Kişi Rehin Alındı

ABD'nin Güney California eyaletindeki Bakersfield kentinde banka soygunu girişiminde bulunan şüphelinin, bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.

ABD'nin Güney California eyaletindeki Bakersfield kentinde banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli, bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldı. Bakersfield polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00 sıralarında şehir merkezindeki bir banka şubesine yönelik bomba ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği aktarıldı. Bankaya ulaşan polis ekipleri, bir erkeğin içerideki çok sayıda kişiyle kendisini binaya kilitlediğini belirledi.

Yetkililer, müzakerelerin ardından rehinelerden ikisinin serbest bırakıldığını, diğer rehinelerin ise sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Şüpheli ile polis arasında müzakerelerin devam ettiği kaydedilen açıklamada, bölgede bazı yolların trafiğe kapatıldığı ve çok sayıda binanın boşaltıldığı ifade edildi.