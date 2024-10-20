Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük\'te gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin, iddianamenin bu hafta mahkemeye sunulmasının beklendiğini belirterek, "Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir." dedi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katılan Tunç, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Tunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakaret davası açılmasına yönelik bir soru üzerine, söz konusu hakaret içerikli çirkin sözlerin, ana muhalefet genel başkanlığı yapmış kişiye yakışmadığını belirtti.

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre hakaretin suç olduğunu belirten Tunç, avukatların suç duyurusunda bulunduğunu, bu suç duyurusu kapsamında soruşturma izni konusunun Bakanlığa geleceğini ve bunu değerlendireceklerini bildirdi.

-"Cumhurbaşkanı'mıza yapılan bu hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil"

Tunç, bu anlamda özellikle siyasetin temiz bir dille yapılması gerektiğine işaret ederek, "Yani bu noktada çirkin bir dille, karalayıcı bir üslupla siyaset yapmanın o siyaseti yapanlara da bir faydası yok. Kendi siyasi partisindeki durum nedeniyle belki gündemde kalmak için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yakışıksız, çirkin ve terbiye dışı sözlerle hakaret ediyorsunuz. Kendinizi gündemde tutmak içi yapıyorsunuz ama bunlar suçtur." diye konuştu.

Kimsenin, kanunlar karşısında ayrıcalığının olmadığına, Kılıçdaroğlu'nun çok sayıda hakaret dosyası bulunduğuna işaret eden Tunç, "Dolayısıyla mahkemenin davetine icabet etmemek, 'Ben Türk mahkemelerini takmıyorum' demek de bir siyasetçiye yakışmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yapılan bu hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil. O bu ülkede 22 yıldan bu yana dünya siyaset tarihinde var olan, bizim demokratik siyasi hayatımızda da görülmemiş bir başarıyı gösteren ve ömrünü milletine adayan bir liderdir. Dolayısıyla ona hakareti hukuk da kabul etmez millet de. Ona o çirkin sözleri sarf edenler, millet nezdinde kaybetmeye devam ederler." değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'de araştırma yapanların cezalandırılacağına ilişkin bir hüküm yok"

Yargı paketinde yer alan "casusluk düzenlemesi" hakkında da düşünceleri sorulan Tunç, 9. Yargı Paketi'nin önceki yasama yılından, bu yasama yılına intikal eden bir paket olduğunu belirtti.

Paketin, Meclis Genel Kurulunun gündeminde olduğunu söyleyen Tunç, "9. pakette yer alan ve özellikle kamuoyunda yanlış anlaşılan, 'etki ajanlığı' olarak sunulan, 'Türkiye'de araştırma yapanların sanki cezalandırılacağına yönelik hüküm getiriliyormuş' gibi birtakım yanlış anlamalardan kaynaklanan, bazısı da kasıtlı olarak özellikle aleyhte propagandaya dönüştürülen bir husus var. Burada etki ajanlığı değil, Türkiye'de araştırma yapanların cezalandırılacağına ilişkin bir hüküm yok kanun teklifinde." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kanun teklifine ilişkin bilgi veren Tunç, teklifte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri ve siyasal yararları aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun yararına Türkiye'de suç işleyenlerin cezalandırılacağına ilişkin bir hükmün yer aldığını vurguladı.

Tunç, şunları söyledi:

"Eğer siz Türkiye'de bir suç işlerken ve bunu casusluk kastıyla işliyorsanız, o zaman hem casusluktan ceza alırsınız hem de işlediğiniz suçtan dolayı ceza alırsınız. Türkiye'de casusluk kastıyla kişisel verilerin ihlali ya da kişiyi tehdit ya da kişiyi hürriyetinden alıkoyma gibi birtakım suçlar işlendiğini uygulama gördü. Burada özellikle o kişilerin sadece işlediği suçtan değil ve hangi maksatla işlediği ortadayken, casusluk niyetiyle işlemişse casusluktan dolayı da ayrıca cezalandırılmasına ilişkin bir hüküm. Yoksa Türkiye'de araştırma yapan herkes cezaya tabi tutulacak, vesaire söz konusu olamaz. Türkiye'de casusluk kastıyla kişisel verileri ihlal edenler cezalandırılmasın mı diyeceğiz? Kim buna itiraz edebilir. Türkiye'de casusluk kastıyla kişiyi hürriyetinden alıkoyanlar hem kişiyi hürriyetinden alıkoyma cezası alsınlar hem de casusluktan dolayı. Buna kimse itiraz edemez."

-"İnşallah kapsamlı bir düzenleme olacak"

Tunç, yargı paketinin suçla mücadelede neyi amaçladığının ortaya çıkacağını belirterek, bu paketin iktidarıyla, muhalefetiyle kabul göreceğine inandığını kaydetti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğuna dikkati çeken Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belgeyi gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Tunç, bunun gelecek 4 yılı planlayan bir yargı reformu olduğunu, bu konuda özellikle yargının bütün taraflarının görüşlerini aldıklarını aktararak, "Özellikle toplumda suç işlenmesini önleyecek, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek, toplumun huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik hem suçları önleyici hem de Ceza Muhakemeleri, Türk Ceza Kanunu'muzda ve İnfaz Kanunu'muzda yapılması gereken değişiklikleri, milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz." dedi.

Tunç, Türkiye'de son günlerde konuşulan "cezasızlık" algısını ortadan kaldırmaya yönelik ve toplumda infial oluşturan konularda bazı değişiklikler yapma ihtiyacı doğduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilişim suçlarının artması ve bu yolla gerek yasa dışı bahis gerek dolandırıcılık gerekse internet yoluyla işlenen suçların artması nedeniyle bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Özellikle toplum güvenliğini bozan, trafik güveliğini ihlal eden, ruhsatsız silahların yaygınlaşması ve bu anlamdaki cezalardaki caydırıcılık, tutuklama sebepleri olarak katalog suçlara bazı suçların ilave edilmesi gibi. Yine özellikle denetimli serbestlik uygulamalarıyla ortaya çıkan 2 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde suçluların yatarının olmaması eleştirilere neden oluyordu. 2 yılın altındaki suçlar bakımından da hiç cezaevine girmeden bir suçlunun ceza alıp kurtulmasının doğru olmadığını, zaten uzun zamandır söylüyoruz. Bu anlamdaki taslağımızı da milletvekillerimize arz ettik ve inşallah kapsamlı bir düzenleme olacak."

Tunç, 9. Yargı Paketi'nde arabuluculuk ve istinaf mahkemelerindeki süreci hızlandırmaya yönelik bazı düzenlemelerin bulunduğunu kaydederek, "Ama asıl yargı alanında vatandaşlarımızdan da gelen görüşler doğrultusunda oluşturduğumuz ve özellikle Adalet Bakanlığındaki bilim komisyonlarının uzun çalışmaları neticesinde ortaya koyduğumuz önemli düzenlemeleri, inşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mız Yargı Reformu Strateji Belgesini açıkladıktan sonra milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz." şeklinde konuştu.

-"Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir"

"Geciken adalet, adalet değildir." diyen Tunç, yargı süreçleri uzamadan ve vatandaşların gecikmeksizin haklarına ulaşabilmesi noktasındaki düzenlemeleri sağlayan kapsamlı değişiklikler yapılacağını bildirdi.

Sosyal medyadaki dezenformasyonla mücadele çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Tunç, bu dezenformasyona izin vermeden milletin huzur ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri alma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soru üzerine ise soruşturmada son aşamaya gelindiğini anlattı.

İddianamenin yazım sürecinde olduğunu bildiren Tunç, "Bu hafta içerisinde iddianame mahkemeye sunulur. Orada da çok detaylı bir araştırma yapıldı. HTS kayıtlarından, daraltılmış baz çakışmalarına varıncaya kadar adli tıp raporlarında ve ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlara, kamera görüntülerine varıncaya kadar kapsamlı bir delil toplam çalışması yapıldı. Narin evladımızın hunharca katli hepimizi derinden sarsmıştı. Temennimiz, bu tür acı olaylarla bir daha karşılaşmayalım. Onun cansız bedenine ulaşıldıktan sonra da adli soruşturma detaylı, titiz bir şekilde yürütüldü. İddianame, tahminimize göre bu hafta içerisinde Ağır Ceza Mahkemesine sunulacaktır. Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

(Bitti)