Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'de temel hak ve özgürlükler kısıtlanamaz - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'de temel hak ve özgürlükler kısıtlanamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye\'de temel hak ve özgürlükler kısıtlanamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanamayacağını belirtti. Tunç, yapılan yapısal reformlarla Türkiye'yi darbelere karşı daha dayanıklı ve güçlü hale getirdiklerini vurguladı. Ayrıca, AK Parti'nin gerçek belediyecilik anlayışıyla ülkenin kalkınmasını sağladığını ve demokrasinin standartlarını yükselttiklerini ifade etti.

22.03.2024 22:18
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye'de artık bundan sonra temel hak ve özgürlükleri kısıtlamak isteyenler, başörtüsünü yasaklamak isteyenler, 'katsayı sorunu' diyenler, tüm bunlar tarihe karıştı. Bunları yapamazlar. Anayasada gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlarla Türkiye'yi darbelere karşı daha dayanıklı, daha güçlü yaptık." dedi.

Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde belediye tarafından Ulus Doğa Park Otel'de düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Tunç, yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta seçmenlerin vereceği kararla ilçede oy rekoru kırılacağına, gerçek belediyecilik hizmetlerinin devamının sağlanacağına inandıklarını söyledi.

Gerçek belediyeciliğin AK Parti ile başladığını belirten Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, CHP'nin elinde yaşanılamaz hale getirilen İstanbul'u bir dönemde yaşanılır hale getirdiğini ve gerçek belediyeciliğin damgasını İstanbul'a vurduğunu anlattı.

Tunç, 22 yılda milletin önüne 17 sandık getirildiğini ve tüm seçimlerde de milletin tercihini AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığını dile getirerek, dünyada böyle bir başarının görülmediğini kaydetti.

"Darbecileri de vesayetçi anlayışı da tarihe gömdük"

Her türlü engeli aşarak milletle bugünlere geldiklerini ifade eden Tunç, şöyle devam etti:

"Bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı; yine darbe lafı etmeye başladı. 'Darbeyi gençler yaparsa şapka çıkarırım o darbeye.' diyor. Bunların ruhuna, kılcal damarlarına işlemiş darbecilik, vesayetçilik. İşte onlar darbeci gelenekten gelir. Onlar, rahmetli Menderes'i asan zihniyettir. Onlar, maliye bakanını, dışişleri bakanını dar ağacına gönderen zihniyettir. Onlar, o darbeleri 'Demokrasi Bayramı' diye yıllarca bu millete kutlatan zihniyettir. O zihniyet, bu ülkede hiçbir zaman iktidar olamaz çünkü bu millet onları çok iyi tanır. O nedenle 22 yıldan bu yana sizlerle beraber darbecileri de vesayetçi anlayışı da tarihe gömdük."

Tunç, 22 yıldan bu yana ülkenin fiziki kalkınmasını sağlarken, altyapı yatırımlarını tamamlamaya çalışırken, 81 ili yatırımlarla donatırken, savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranını yakalayıp teröre ve dış tehditlere karşı daha güçlü bir Türkiye'yi inşa ederken diğer taraftan da demokrasinin standartlarını yükselttiklerini anlattı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye hem daha çok kalkınmış bir Türkiye hem de demokrasisini daha çok güçlendirmiş bir Türkiye. Türkiye'de artık bundan sonra temel hak ve özgürlükleri kısıtlamak isteyenler, başörtüsünü yasaklamak isteyenler, 'katsayı sorunu' diyenler, tüm bunlar tarihe karıştı. Bunları yapamazlar. Anayasada gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlarla Türkiye'yi darbelere karşı daha dayanıklı, daha güçlü yaptık. Yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturduk ve bundan dönüş yok. Türkiye'yi istikrarlı kalkınma hamleleriyle daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için terörün her türlüsüyle kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve ülkemizi huzurlu bir geleceğe kavuşturacağız. Dünyada da hakkaniyeti, adaleti savunmaya devam edeceğiz. Mazlumun hakkını, Filistinli mazlumu savunmaya, 'Dünya 5'ten büyüktür.' demeye ve Türkiye eksenli bir dış politikayla yolumuza devam edeceğiz."

Yerel seçimlerin ardından 4 yıl seçimsiz bir dönem geçirileceğine değinen Tunç, milletin refahı için, şehirlerin daha da güçlenmesi ve depremde yıkılan şehirlerin biran önce ayağa kaldırılması için mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile Ulus Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Hüseyin Uzun'un da konuşma yaptığı programda Tunç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'de temel hak ve özgürlükler kısıtlanamaz - Son Dakika

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