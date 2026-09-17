Adalet Bakanlığı önündeki depremzede eylemi 7'nci günde, yağmura rağmen sürüyor - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı önündeki depremzede eylemi 7'nci günde, yağmura rağmen sürüyor

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Adalet Bakanlığı önündeki depremzede eylemi 7\'nci günde, yağmura rağmen sürüyor
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Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalara ilişkin davalarda yaşanan cezasızlığı protesto etmek için Adalet Bakanlığı önündeki eylemini 7'nci gününde sürdürüyor. Platformun Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer, 53 bin insanın canını alanlardan hesap sorulmasını isteyerek adalet arayışını yineledi.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyelerini, Adalet Bakanlığı önündeki eylemlerinin 7'nci gününde ziyaret etti. Platformun Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer, 3,5 yılı aşkın süredir yas tutmak yerine mahkeme mahkeme dolaştıklarını belirterek, "53 bin insanın canını almış insanları yargılamıyorsan, yargılatmıyorsan, hakimin bunun gereğini yerine getirmiyorsa ne için varsınız? Ben buradaysam, ben adaleti arıyorsam siz niye varsınız" diye sordu. Ünver de depremzedelerin adalet mücadelesinin yanında olduklarını belirtti.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalara ilişkin davalarda yaşanan cezasızlık ve sorunları" protesto etmek amacıyla Adalet Bakanlığı önündeki eylemlerini 7'nci gününde sürdürüyor. Ankara'da etkili olan yağmura rağmen platform üyeleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebiyle bekliyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Başkanı Banu Ünver ve partililer, depremzedeleri ziyaret etti. Ünver, burada yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde "patronların karı için" binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiğini belirterek, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin yıllardır adalet mücadelesi verdiğini söyledi.

Ünver, "Hiçbir sonuç orada kaybettiklerimizi bize geri getirmeyecek, biliyoruz. Ama aradıkları, mücadele ettikleri tek şey var: Adalet. Bu ülkede binlerce yurttaşımızın enkazın altında kalmasına bile bile yol açanlardan hesap sorulması. Talep ettiğimiz tek şey bu ve bu ülkede artık depremlerde, artık yangınlarda, artık selde, artık iş cinayetlerinde bizim her gün binlerce yurttaşımızı yitirmememiz. Mücadelemiz bunun için ve bu ülkenin siyasi iktidarının, bu ülkenin bakanlarının umurunda bile değil bu. Çünkü kimi temsil ettiklerini her gün tekrar gösteriyorlar. Bu ülkenin siyasi iktidarı, bakanları patronların yanındadır" dedi.

Depremzedelerin adalet arayışlarının yanında olduklarını ifade eden Ünver, "Bugün de adalet arayanlar, kaybettikleri en yakınlarının hakkını arayanlar ve binlerce yurttaşımızın enkaz altında kalmasının sorumlusu olanlardan hesap sorulması isteyenler polis şiddetine maruz kalıyorlar. Türkiye Komünist Partisi, depremde yakınlarını kaybedenlerin mücadelesinin ilk günden beri yanında, hem hukuki alanda hem sokakta adalet arayışında yanlarında olacağız. Ülkenin emekçi halkının değil, patronlarının tarafında olan ve hakkını arayanların karşısında olan, saldıran siyasi iktidardan hesap soracağız" diye konuştu.

"BEN ADALETİ NEDEN ARIYORUM?"

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer, Türkiye Komünist Partisi'ne destekleri nedeniyle teşekkür ederek, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet aramak zorunda bırakıldığını söyledi. Gezer, "Ben zaten depremzedeyim. Ben adaleti neden arıyorum? Ben adaleti arayacaksam sen niye varsın? Kamu otoritesi niye var? Devlet niye var? Kendi varlık sebebinizi bir kendinize sorun" dedi.

Deprem öncesinde kamu kurumlarının ve bilim insanlarının uyarılarının bulunduğunu hatırlatan Gezer, "Haberdarsın bu durumdan. Neden önlemi almadın? Sen de çok iyi biliyorsun, biz de çok iyi biliyoruz. Rantçılara dokunmuyorsun. Vatandaşın canını önemsemektense rantçıların tarafında duruyorsun. Bu ülkenin vatandaşının canına sahip çıkmadan sen ne iş yapmış olacaksın? Bu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin vatandaşlığını nasıl kabul edecek? Canını korumuyorsun, başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Doğmamış bebeğin canını korumuyorsun. Haberin var, deprem olacak. Bizler haberdar değiliz. Bizler işinde gücünde olan insanlarız. Hayatın genel akışı içerisinde devam ediyoruz. Ancak sen haberdarsın. Bu nasıl bir vicdansızlık? Önlemi almadın" diye konuştu.

"BİZİM BİR YAS GÜNÜMÜZ OLMADI"

Gezer, deprem sonrasına da değinerek, şunları kaydetti:

"Deprem oldu. Parça parça topladık sevdiklerimizin cenazelerini. Sonrasında yargılama süreci başladı. Bizim bir yas günümüz olmadı. Bunu kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz? Biz yas tutmaktansa mahkeme mahkeme dolaşıyoruz. Ankara'nın bu soğuk gününde, yağmurlu gününde yedi gündür buradayız. Yağmur yağıyor, buradayız. Kar yağsa da buradayız. Biz depremde bir yere gitmedik ki bugün bir yere gidelim. Gidecek yerimiz de yok zaten. Eğer sevdiğim depremin altında, betonun altındaysa ben nereye gideceğim? Gitsem ne fayda edecek? Toprağın altına gömdüm. Sizin marifetinizle gömdüm ben. Ankara'nın soğuğu, yağmuru ve karı işlemez."

Celal Gezer, yargı süreçlerindeki bilirkişi raporlarının gecikmesine tepki göstererek, "Bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor, bilirkişi raporu bekliyoruz. Nihayetinde geliyor bu bilirkişi raporu. Her tarafında problem var. Kopya yapıştır yapılmış, işin özü kaçırılmış. Hadi bir daha bilirkişiye gönder. Ne kadar bekleyeceğim? Bir yıl daha bekleyeceğim, bir buçuk yıl daha bekleyeceğim" dedi.

"DEPREM DEĞİL, RANT ÖLDÜRÜYOR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dün yaptığı "Hedefimiz, vatandaşlarımızın hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemidir" açıklamasını hatırlatan Gezer, şu ifadeleri kullandı:

"Ya biz dört yıldır sokaklardayız. Ne zaman bu etkin olacak? Ne zaman makul bir süre olacak? E sen bu ülkenin 53 bin insanın canını almış insanlar yargılamıyorsan, yargılatmıyorsan, hakimin bunun gereğini yerine getirmiyorsa ne için varsınız? Ben buradaysam, ben adaleti arıyorsam siz niye varsınız? Açıkça talebimizdir: Bu ülkenin insanları betondan ölmesin. Yıl 2023, betondan insan ölüyor. Akıllara zarar bir durum ya. Bizden sonra olan depremler var. Bakıyorsunuz, çok az hasarla atlatılıyor. İnsanlar hayatın akışına devam ediyor. Mümkün yani. Bu deprem dediğimiz şey yağmur gibi bir şeydir. Siz önlem almadığınız için biz ölüyoruz. Deprem öldürmüyor, rant öldürüyor. Sen önlem almadığın için ölüyoruz. Başka ülkenin vatandaşı değerli, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değerli değil mi ya?

Ne yapacaksınız o paraları? Rantçılara soruyorum: Ne yapacaksınız paraları? Buyurun gidin, Maraş Mezarlığı'na, Malatya Mezarlığı'na gidin, Adıyaman Mezarlığı'na gidin, Adana'ya gidin, Hatay'a gidin. O gidenler ne götürmüş bakalım? Açın bakın, ne var orada? Dört kemikten başka ne bulacaksın? Götürecek misin yanında o binaları? Ne yapacaksın bu parayı? Biraz insan olun. Kazandığınız para sizin yedi sülalenize yetiyor zaten. O demirden sen çalınca, daha fazla para kazanınca ne oluyorsun? Nereye varıyorsun yani? Seni de iki toprak karışının altına gömecekler. Biraz insan olun, peşinizden kalitenizi konuşsunlar. İnsanlığınızı konuşsunlar. Varlığın, paranın ne kıymeti var? Kim kimin parasını konuşuyor öldükten sonra? Emin olun, sen öldükten sonra senin yanındakiler o parayı bölüşmek için savaşacaklar. Beş kuruş değerin kalmayacak.

Yeter artık. Biz depremzede aileler olarak adalet aramak zorunda değiliz. Bu sizin göreviniz. Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. Yedi yirmi dört saat buradayız. Adalet mücadelemize devam edeceğiz. Bu işin sorumlusu kimse, bu işin koordinatörü kimse, karar vericisi kimse... Onu siz biliyorsunuz. Bu sorunları çözeceksiniz. Bu ülkenin vatandaşları tekrar ölmeyecek. Ölmesin. Siz bunun için varsınız. Görevinizi bilmiyorsanız, biz size hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA
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