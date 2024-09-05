Mikhail Kalatozov'un 'Ben Küba' Filmi, 60. Yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Gösterilecek - Son Dakika
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Mikhail Kalatozov'un 'Ben Küba' Filmi, 60. Yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Gösterilecek

Mikhail Kalatozov\'un \'Ben Küba\' Filmi, 60. Yılında Adana Altın Koza Film Festivali\'nde Gösterilecek

Sovyet film yönetmeni Mikhail Kalatozov'un 1964 yapımı eseri Ben Küba, 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 60. yılına özel gösterimiyle seyirciyle buluşacak. Film, 4K kalitesindeki restore kopyasıyla izlenebilecek.

05.09.2024 14:34
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(ADANA) - Sovyet film yönetmeni Mikhail Kalatozov'un 1964 yapımı eseri "Ben Küba" (I Am Cuba), 60'ıncı yılına özel gösterimi ile 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde olacak. 90'larda ABD'li yönetmenler Martin Scorsese ve Francis Ford Coppola'nın girişimleriyle sinema tarihinin en büyük keşiflerinden birine dönüşen film, festivalde 4K kalitesindeki restore kopyasıyla gösterilecek.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin "Dünya Sineması" programının filmlerinden biri de Sovyet yönetmen Mikhail Kalatozov'u1964 yapımı kült filmi "Ben Küba" olacak. Hem politik hem de sanatsal bir başyapıt sayılan film, 60'ıncı yılına özel bir gösterimle ve 4K kalitesinde restore kopyayla seyircisiyle buluşacak.

Castro öncesi Küba

Altın Palmiye ödüllü "The Cranes Are Flying" (1957) filmiyle tanınan Mikhail Kalatozov'un yönettiği ve senaryosunu Rus şair Yevgeny Yevtushenko ile Pineda Barnet'in yazdığı "Ben Küba", Avrupa'nın en eski film stüdyolarından Mosfilm'in yapımcılığında ve Sovyetler Birliği ile Küba'nın desteğiyle çekildi. 1959'daki Küba devrimi öncesinde geçen ve bir ulusun halk devrimine giden coşkulu yolculuğunun tanıklığını yapan film, dört farklı hikaye üzerinden toplumsal ve kültürel çatışmaları anlatıyor. Kendini "Küba" olarak tanıtan bir kadının ağzından anlatılan dört hikaye, Havana'daki lüks gece kulüplerinden şehrin yoksul gecekondu bölgelerine, caddelerde acımasızca bastırılan öğrenci protestolarından kırsaldaki devrimcilerin hareketine uzanan Castro öncesi Küba panoraması sunuyor.

Sinemada estetiği yeniden tanımladı

Carlos Fariñas'ın etkileyici müzikleri ve tek plan sekansları ile birçok yönetmene ilham kaynağı olan film, görüntü yönetmeni Sergei Urusevsky'nin sinemanın teknik sınırlarını zorlayan kamerasıyla da efsanevi sayılıyor. Geniş açılı lensler, halüsinatif ve akrobatik kamera hareketleri ve yerçekimine meydan okuyan imkansız açılarıyla film, sinema dilini yeniden tanımlayan bir estetik anlayış sunuyor.

Scorsese ve Coppola sunar

1964'te beklediği ilgiyi göremeyip uzun süre raflarda kaybolan "Ben Küba", 1992'de ABD'li yönetmenler Martin Scorsese'nin keşfi ve Francis Ford Coppola'nın çabalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılmıştı. 1993'te San Francisco Uluslararası Film Festivali'nde gösterildiğinde dakikalarca ayakta alkışlanan filmin, ses ve görüntü olarak kusursuz bulunan 4K restorasyon kopyası ise 2019 yılında tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mikhail Kalatozov'un 'Ben Küba' Filmi, 60. Yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Gösterilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mikhail Kalatozov'un 'Ben Küba' Filmi, 60. Yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Gösterilecek - Son Dakika
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