Çöpte bulunan insan kafatasını, uzman doktorun eşi atmış

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde 9 Mayıs saat 11.30 sıralarında, sitenin apartman görevlisi İsa Kaplan (40), Mavi Bulvar'daki çöp konteynerindeki poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İlk tespitlerde çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

UZMAN DOKTORUN EŞİ ÇÖPE ATMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kafatasının bulunduğu çöp poşetinin, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.'nin (51), evde temizlik yapan öğretmen eşi G.I.S. (42) tarafından atıldığı belirlendi. Bu sırada Van'daki bir seminerde olduğu öğrenilen G.S., kente dönüp, haberleri gördükten sonra emniyete gitti.

ÖĞRENCİYKEN MEZARLIK GÖREVLİSİNDEN ALMIŞ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu 1994 yılında Hatay'ın Samandağ ilçesine giden G.S.'nin, bir mezarlık görevlisinden eğitimde kullanmak için kafatasını aldığı ortaya çıktı. G.S.'nin, bu zamana kadar kafatasını evinde sakladığı, kime ait olduğunu bilmediği belirtildi.

"EĞİTİM AMAÇLI KULLANDIM"

Emniyetteki ifadesinde, "Eğitim amaçlı kullandım. Bundan sonraki öğrencilerin de işine yarayabileceğini düşündüğüm için saklıyordum" diyen G.S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki kafatasında incelemenin sürdüğü bildirildi.