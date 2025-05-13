Çöpte bulunan insan kafatasını uzman doktorun eşi atmış - Son Dakika
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Çöpte bulunan insan kafatasını uzman doktorun eşi atmış

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Adana'da çöp konteynerinde bulunan insan kafatasının, uzman doktorun evde temizlik yapan eşi tarafından atıldığı ortaya çıktı. Doktorun kafatasını, 31 yıl önce üniversitede öğrenciyken eğitim için Hatay'da bir mezarlık görevlisinden aldığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda kafatasında incelemeler sürerken doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.05.2025 10:20
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde 9 Mayıs saat 11.30 sıralarında, sitenin apartman görevlisi İsa Kaplan (40), Mavi Bulvar'daki çöp konteynerindeki poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İlk tespitlerde çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çöpte bulunan insan kafatasını, uzman doktorun eşi atmış

UZMAN DOKTORUN EŞİ ÇÖPE ATMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kafatasının bulunduğu çöp poşetinin, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.'nin (51), evde temizlik yapan öğretmen eşi G.I.S. (42) tarafından atıldığı belirlendi. Bu sırada Van'daki bir seminerde olduğu öğrenilen G.S., kente dönüp, haberleri gördükten sonra emniyete gitti.

Çöpte bulunan insan kafatasını, uzman doktorun eşi atmış

ÖĞRENCİYKEN MEZARLIK GÖREVLİSİNDEN ALMIŞ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu 1994 yılında Hatay'ın Samandağ ilçesine giden G.S.'nin, bir mezarlık görevlisinden eğitimde kullanmak için kafatasını aldığı ortaya çıktı. G.S.'nin, bu zamana kadar kafatasını evinde sakladığı, kime ait olduğunu bilmediği belirtildi.

Çöpte bulunan insan kafatasını, uzman doktorun eşi atmış

"EĞİTİM AMAÇLI KULLANDIM"

Emniyetteki ifadesinde, "Eğitim amaçlı kullandım. Bundan sonraki öğrencilerin de işine yarayabileceğini düşündüğüm için saklıyordum" diyen G.S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki kafatasında incelemenin sürdüğü bildirildi.

Çöpte bulunan insan kafatasını uzman doktorun eşi atmış
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, Yüreğir, 3-sayfa, Güncel, Hatay, Hukuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöpte bulunan insan kafatasını uzman doktorun eşi atmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bingöl 0112:
    Vay doktor vay beni sarmadi bu anlattigin kim bilir kime ne ettiniz. Mezarlıkta insan kafatasini almak nedir ya hic inandırıcı gelmedi. Yine Adana yine bi vaka . 2 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hala olsun Dayıoğlu senin eşinde tam grzkqli çöpe atılacak şeymi 2 0 Yanıtla
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