Adana'da Düğünde Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Düğünde Kavga

Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da Düğünde Kavga
09.09.2025 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da Düğünde Kavga
Haber Videosu

Adana'da bir düğünde çıkan kavga, polis müdahalesiyle sona erdi. Çok sayıda gözaltı yapıldı.

Adana'da bir düğün salonunda çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DÜĞÜNDE TEKME TOKAT KAVGA ÇIKTI

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Bir kişi karşısındaki şahsa uçan tekmeyle saldırdı.

Düğün salonunda tekme tokat birbirlerine girdiler

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Düğündeki diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, kavgayı ayırdı. Kavga nedeniyle düğünün erken bitirildiği öğrenildi. Öte yandan iki grubun düğün salonundaki kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Kavga, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Düğünde Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
AK Partili Rümeysa Kadak, Oxford’un yeni reklam yüzü oldu AK Partili Rümeysa Kadak, Oxford'un yeni reklam yüzü oldu
Yurt dışı çıkış harcı 1000 TL’ye yükseltildi Yurt dışı çıkış harcı 1000 TL'ye yükseltildi
Gerilim tırmanıyor Venezuela’dan ABD’ye savaş çıkaracak suçlama Gerilim tırmanıyor! Venezuela'dan ABD'ye savaş çıkaracak suçlama
Yunanistan’a sahasında soğuk duş İşte Dünya Kupası’nda gecenin sonuçları Yunanistan'a sahasında soğuk duş! İşte Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları
Türkiye-İspanya maçında sakatlanan Nico Williams haftalarca yok Türkiye-İspanya maçında sakatlanan Nico Williams haftalarca yok
Yunus Akgün nişanlandı İşte müstakbel eşi Yunus Akgün nişanlandı! İşte müstakbel eşi
Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 asker serbest bırakıldı 600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 asker serbest bırakıldı
Tepkilerin odağındaki isim Uzak Şehir dizisine veda etti Tepkilerin odağındaki isim Uzak Şehir dizisine veda etti

23:15
Dikkat çeken iddia: İki Arap ülkesi İsrail’in saldırısına destek verdi
Dikkat çeken iddia: İki Arap ülkesi İsrail'in saldırısına destek verdi
22:59
Katar: İsrail’e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız
Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız
22:22
Nepal’de protestolar şiddetlendi Eski başbakanın eşi yanarak can verdi
Nepal'de protestolar şiddetlendi! Eski başbakanın eşi yanarak can verdi
22:19
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi
22:11
Eski Rus futbolcu Mostovoy, Tedesco’yu yerden yere vurdu
Eski Rus futbolcu Mostovoy, Tedesco'yu yerden yere vurdu
22:09
Apple, iPhone 17 ailesini görücüye çıkardı İşte Türkiye’deki satış fiyatları
Apple, iPhone 17 ailesini görücüye çıkardı! İşte Türkiye'deki satış fiyatları
21:10
Fransa’da Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, başbakan olarak atandı
Fransa'da Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, başbakan olarak atandı
21:03
Beşiktaşlı Ndidi milli takımda sakatlandı Sahayı sedyeyle terk etti
Beşiktaşlı Ndidi milli takımda sakatlandı! Sahayı sedyeyle terk etti
21:00
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa etti
20:56
Evde korkunç manzara Kadın ile 5 yaşındaki kızının çürümüş cesetleri bulundu
Evde korkunç manzara! Kadın ile 5 yaşındaki kızının çürümüş cesetleri bulundu
20:54
İsrail’in Katar’daki saldırısında 5 Hamas üyesi hayatını kaybetti
İsrail'in Katar'daki saldırısında 5 Hamas üyesi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 23:42:54. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Düğünde Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.