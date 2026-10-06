Çocuk gürültüsü yüzünden evi basılan Adanalı aile: Keser ve zincirle saldırdılar - Son Dakika
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Çocuk gürültüsü yüzünden evi basılan Adanalı aile: Keser ve zincirle saldırdılar

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Çocuk gürültüsü yüzünden evi basılan Adanalı aile: Keser ve zincirle saldırdılar
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Adana'da çocukları gürültü nedeniyle uyaran Serpil Ulusoy ve ailesi, ertesi sabah kapılarına dayanan komşuların saldırısına uğradığını anlattı. Eşi Mehmet Ulusoy (58), oğlunun keserle, eşinin zincirle darbedildiğini, 5 ailenin evlerini organize biçimde bastığını ileri sürerek adalet çağrısı yaptı.

Adana'da çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle başlayan; zincir, keser, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada darbedilen kişilerden, iş makinesi tamircisi Mehmet Ulusoy (58), olay günü yaşananları anlattı.

'ORGANİZE ŞEKİLDE SALDIRDILAR'

Ulusoy, olayda 5 ailenin organize şekilde evine saldırdığını belirterek, "Kalabalık şekilde evi bastılar. Oğluma keserle, eşime zincirle saldırdılar. Oğlumu kanlar içerisinde görünce ne yapacağımı şaşırdım. Her gün böyle devam ederse beni duman edecekler. Ben evimde eşim ve çocuğumla yaşıyorum, kimseye bir zararım yok. Devletimden adalet bekliyorum. Şüphelilerin gereken cezayı almasını istiyorum" dedi.

'ONA YARDIM ETTİĞİM İÇİN HUSUMET DEVAM EDİYOR'

Olayda yaralananlardan Serpil Ulusoy da can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi. Tatilden döndüklerinde hasta olduğundan çocukları uyardığını belirten Ulusoy, "Hayatımızda ilk defa başımıza böyle bir olay geldi. Çok hastaydım. Çocukları sessiz olmaları konusunda uyardım. Bunun üzerine ailesi benimle kavga etmeye başladı ve tartışma yaşadık. Olay tatlıya bağlanmıştı. Ancak ertesi sabah kapımıza dayandılar ve saldırmaya başladılar. Biz de kendimizi savunmak zorunda kaldık. Bizi darbettiler. Çocuklarımla birlikte ölebilirdik. Ev basmak bu kadar kolay mı olacak? Halen bizi tahrik ediyorlar. Mangal yapıp bize gıcıklık veriyorlar. Ben huzur ve adalet istiyorum. Hala psikolojimi toparlayamadım, geceleri uyuyamıyorum. Evimden çıkmak istemiyorum. Şok içerisindeyim ve korkuyorum. Bu şüpheliler geçtiğimiz yıllarda üvey annesini dövmüştü, ben de o kadına şahitlik etmiştim. Ona yardım ettiğim için bu husumet devam ediyor. Bizim hiçbir suçumuz yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Mehmet Ulusoy3. SayfaGüncelulusoyÇocukAdanaSon Dakika

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