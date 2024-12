Adana\'da Kuyumcu Soygunu: 9 Şüpheli Yakalandı

Güncel

ADANA'da Kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 kilo altın çalıp kaçan İbrahim G. (20), Emirhan K. (19), M.Y. (16) ile kaçıp saklanmalarına yardımcı olduğu belirlenen 6 şüpheli, İstanbul ve Adana'daki operasyonlarla yakalandı. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu saptanan şüphelilerin çaldığı altınlar, bulunamadı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 20 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzlerini şapkayla gizleyen İbrahim G., Emirhan K. ile M.Y. iş yerine girip, kuyumcu Hasan Ç. ile çalışanlarına silah doğrultarak, "Kıpırdamayın. Altınları alıp, gideceğiz" dedi. Kalaşnikoflu İbrahim G. kapıda beklerken, Emirhan K. ise tabancayla çalışanları yere yatırıp, başlarında bekledi. M.Y. ise tabancasını tezgaha bırakıp, yaklaşık 3 kilo altını sırt çantasına doldurdu. Altınları topladıktan sonra Emirhan K. ile M.Y. koşarak iş yerinden çıkıp, caddedeki otomobile bindi. İbrahim G. ise onlar uzaklaşana kadar kapıda bekledikten sonra iş yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

NAKLİYE KAMYONUYLA İSTANBUL'A KAÇTILAR

İhbarla adrese sevk edilen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölge ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kaçtığı kiralık otomobili Mavi Bulvar'da bıraktıktan sonra yaya olarak Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkıp, Doğan B.'nin (18) taksisine bindiğini tespit etti. Taksici Doğan B., şüphelileri Ceyhan ilçesi Doruk Mahallesi'ndeki Kürşad Samet K.'nin (22) evine bırakıp, kent merkezine döndü. Şüpheliler 2 saat bekledikten sonra Kahraman Kubilay K.'nin (29) otomobiliyle Adana'ya dönüp, daha önce ayarladıkları Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki nakliye kamyonuna gitti. 3 şüpheli, kaçmalarına yardım eden Harun C. (18) ve Mertcan T. (22) ile nakliye kamyonuna binip İstanbul'a gitti.

AĞAÇ EVDE YAKALANDILAR

Adana polisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Sahilköy Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, şüphelilerin saklandığı Şile'deki ağaç eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen soyguncular İbrahim G., Emirhan K. ve M.Y. ile onlara yardım eden Harun C. ve Mertcan T. gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak Adana'daki adreslerine yapılan baskınlarda şüphelilere araç kiralayan Yiğit Can T. (22), taksici Doğan B. ile kaçmalarını sağlayan Kürşad Samet K. ile Kahraman Kubilay K. de yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp sorgulanan şüpheliler, altınları bozdurup bir kısmını harcadıklarını, kalanı da yurt dışına kaçmak için kullandıklarını söyledi. Adana'da yakalanan şüpheliler ise olayla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.