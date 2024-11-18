Adana'da Limon Fiyatları Uçtu: Üretici ve Tüketici Mağdur - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Limon Fiyatları Uçtu: Üretici ve Tüketici Mağdur

Adana\'da Limon Fiyatları Uçtu: Üretici ve Tüketici Mağdur

Adana'da limon üreticileri, marketlerdeki yüksek fiyatlarla mücadele ediyor. Halde limonu 2-3 liraya satamayan üreticiler, marketlerde fiyatların 30 lirayı aşmasını denetim eksikliğine bağlıyor. Üretim maliyetlerini karşılayamayan çiftçiler, ağaçlarını kesip başka ürünlere yöneliyor.

18.11.2024 12:25  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da limon üreticisi ve hal esnafı, ürünlerini istedikleri karla satamazken, marketlerdeki fiyatlar 30 lirayı aştı. Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan, halde 3 TL'ye alıcı bulamayan limonların marketlerde fahiş fiyatla satılmasının denetim eksikliğinden olduğunu söyledi. Hal esnafı Mesut Yılmaz ise kilosunu 2 liraya satamadığı 5 ton limonu, hayvanlara yem olarak verdiğini belirtti.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan kentte bu yıl limon çiftçinin yüzünü güldürmedi. Önceki yıl kötü iklim şartları nedeniyle rekolte ciddi miktarda düşerken bu yıl ürün bolluğu yaşandı. Çok sayıda bahçe sahibi, para etmeyen ürünleri toplamak için gereken işçilik maliyetini karşılayamadıklarından 'Mayer' cinsi limon ağaçlarını kesip, başka ürünler yetiştirmeye başladı. Bahçede ve halde kilo fiyatı 2-3 liraya kadar düşen limonun fiyatı marketlerdeyse 35 liraya yükseldi. Fiyat makasının 10 katı aşması, üretici ve komisyoncuların tepkisine neden oldu.

'ÜRETİCİ, ESNAF VE TÜKETİCİ ZARAR EDİYOR'

Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan, limonların halde 3-4 TL'ye alıcı bulamadığını, ancak marketlerde 30 lirayı aşan fiyatlara satıldığını belirterek "Biz bu konuya anlam vermiş değiliz. Tüketici 4 kilo limonu 100-150 liraya alırken, biz 20 kilo limonu aynı fiyata satamıyoruz. Üretici zarar ediyor, esnaf zarar ediyor, tüketici zarar ediyor. Marketlerdeki fiyatların denetlenmesi gerekiyor. Denetim eksikliği nedeniyle ürünlerin büyük kısmı korsan şekilde satılıyor. Öte yandan çok sayıda bahçe sahibi de ürünleri toplamak için gereken işçilik maliyetini bile kurtaramadıklarından 'Mayer' cinsi limon ağaçlarını kesip başka türlerin yetiştiriciliğine yöneliyor. Bugün kesilen ağaçların faturası, yarın ithalatla 60 TL'ye limon yemek zorunda kalan tüketicinin cebine yansıyacak. Adana sebze halinde şu an 800 ton limon satışa hazır bekliyor. Ancak bu ürünler 3 TL'ye bile alıcı bulamıyor. Üstelik bir arkadaşımız, limonlarını hayvanlara yem olarak bedava vermek zorunda kaldı. Bu durum sürdürülebilir değil" dedi.

'ÇÖPE GİTMESİN DİYE HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE VERDİM'

Hal esnafı Mesut Yılmaz ise "20 yıldır bu işi yapıyorum ama ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Elimdeki limonları fiyatını düşürmeme rağmen satamadım. Çöpe gitmesin diye hayvan yetiştiricilerine verdim. Yaklaşık 5 ton limon zarar ettim. Fiyatlar bu kadar yüksekken, biz neden limonları çöpe atıyoruz? Bu büyük bir emek israfıdır. Marketler kaça alıp 30-35 liraya satıyor, bunun araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Tarım, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Limon Fiyatları Uçtu: Üretici ve Tüketici Mağdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi Türkiye'yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:46:40. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Limon Fiyatları Uçtu: Üretici ve Tüketici Mağdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.