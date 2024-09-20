Adana'da Öğrencilere Ücretsiz Dijital Kurs Desteği - Son Dakika
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Adana'da Öğrencilere Ücretsiz Dijital Kurs Desteği

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Feke ilçesinde Belediye Başkanı Cömert Özen, liseye ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz dijital kurs seti hediye etti. Özen, dijitalleşmenin eğitimde önemine vurgu yaparak, gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti.

20.09.2024 14:18  Güncelleme: 14:21
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Başkandan öğrencilere ücretsiz dijital dershane

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde kısıtlı imkanlarla liseye ve üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilere Belediye Başkanı Cömert Özen, dijital kurs seti hediye etti.

Öğrencilere hayallerinin peşinden vazgeçmeden koşması ve hedeflerinden şartlar ne olursa olsun vazgeçmemeleri gerektiğini söyleyen Özen, "Sevgili Feke'mizin gençleri, ülkemizin güçlü yarınlarını inşa etmek için eğitimde dijitalleşmeyi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu amaçla, özellikle YKS ve LGS'ye hazırlanan tüm öğrencilerimize verdiğimiz dijital kurs seti sayesinde online eğitim platformlarına erişim sağladık. Bu, sadece sınav başarınızı artırmak için değil, aynı zamanda geleceğin dijital dünyasına ayak uydurmanız için de büyük bir adım. Eğitim artık sadece sınıflarda değil, internet aracılığıyla her an her yerde mümkün. Feke gençlerini TEKNOFEST ruhuyla yetiştiriyor, online eğitimle bilgiye ve teknolojiye erişimi güçlendiriyoruz. Bizler bu adımları atarken, siz gençlerimizin geleceğe en donanımlı şekilde hazırlanacağından hiç şüphemiz yok. Türkiye'nin yarınını sizlerle, bilgiyle ve teknolojiyle inşa edeceğiz" dedi.

Öğrenciler de belediye başkanına hayallerinin peşinde koşma sözü verdi.

Adana\'da Öğrencilere Ücretsiz Dijital Kurs Desteği
Kaynak: İHA

Teknoloji, Güncel, Eğitim, Adana, Feke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Öğrencilere Ücretsiz Dijital Kurs Desteği - Son Dakika

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