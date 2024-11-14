Adana'da Organize Suç Operasyonu: 207 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Organize Suç Operasyonu: 207 Tutuklama

Adana merkezli Kuyu-37 operasyonunda, 286 şüpheliden 207'si tutuklandı. 45 kişi aranıyor.

14.11.2024 19:17
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Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" operasyonlarında gözaltına alınan 286 şüpheliden 207'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 Kasım'da Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlar kapsamında aranan 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 286'ya yükseldi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi, 276'sı nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlikçe zanlılardan 207'si tutuklandı, 69'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 45 şüpheliyi yakalamak için polisler çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" operasyonları düzenlenmişti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 331 şüpheliden 282'si gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme ve kasıtlı olarak kamu malına zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetmişti.

Operasyon kapsamında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirilmiş, ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Organize Suç Operasyonu: 207 Tutuklama - Son Dakika

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