Adana'da Termometreler 40 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Termometreler 40 Dereceyi Gösterdi

Adana\'da Termometreler 40 Dereceyi Gösterdi

Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Termometreler güneş altında 40 dereceyi gösterirken, halk parklardaki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı. Sokaktaki hayvanlar da gölgeliklere gitti, kuşlar su birikintileri yanına geldi.

02.06.2024 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da termemotreler 40 dereceyi gösterince halk parklardaki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı, bazıları da banklarda uyudu.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklığını 36 derece olarak ölçtüğü kentte, termometreler güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Cadde ve sokaklar boş kalırken, dışarı çıkanlar parklardaki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı. Yüksek sıcaklıkta sokaktaki hayvanlar da gölgeliklere gitti, kuşlar su birikintileri yanına geldi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda gezintiye çıkan emekli Refik Nazlı, "Çok kötü ve şiddetli bir sıcak var. Bu aylarda bu kadar sıcak olmaması gerekiyor. Yakın zamanda İskenderun'a döneceğim, depremzedeyim. Ailem şu anda Ankara'da. Orası çok soğuk ancak burası insanı bunaltıyor. Sağlık olsun, sıcaklara katlanacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güneş, Adana, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Termometreler 40 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
14:06 Önce motosiklete sonra yayalara çarptı 2 çocuğu hayattan kopardı Önce motosiklete sonra yayalara çarptı! 2 çocuğu hayattan kopardı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 16:54:03. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Termometreler 40 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement