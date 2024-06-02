Adana\'da Termometreler 40 Dereceyi Gösterdi

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ADANA'da termemotreler 40 dereceyi gösterince halk parklardaki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı, bazıları da banklarda uyudu.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklığını 36 derece olarak ölçtüğü kentte, termometreler güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Cadde ve sokaklar boş kalırken, dışarı çıkanlar parklardaki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı. Yüksek sıcaklıkta sokaktaki hayvanlar da gölgeliklere gitti, kuşlar su birikintileri yanına geldi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda gezintiye çıkan emekli Refik Nazlı, "Çok kötü ve şiddetli bir sıcak var. Bu aylarda bu kadar sıcak olmaması gerekiyor. Yakın zamanda İskenderun'a döneceğim, depremzedeyim. Ailem şu anda Ankara'da. Orası çok soğuk ancak burası insanı bunaltıyor. Sağlık olsun, sıcaklara katlanacağız" diye konuştu.