Adana'da limon hasadı başladı: Dalında 5 TL olan limon markette 100 TL - Son Dakika
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Adana'da limon hasadı başladı: Dalında 5 TL olan limon markette 100 TL

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Adana'da 215 bin dönüm alanda yetiştirilen erkenci limonun hasadı başladı; kentte 700 bin ton rekolte bekleniyor. Adana Kabzımallar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahsun Doğan, bahçede kilosu 5 TL'ye satılan limonun marketlerde 100 TL'ye kadar çıktığını belirterek fiyat farkı denetimlerinin sıklaştırılmasını istedi.

Adana'da, 215 bin dönüm alanda yetiştirilen erkenci limonun hasadı başladı. Adana Kabzımallar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahsun Doğan, bahçede kilosu 5 TL'ye satılan limon fiyatlarının marketlerde 100 TL'ye kadar yükseldiğini belirterek, "Yetkililer aradaki fiyat farkı konusunda denetimlerini sıklaştırmalı" dedi.

Çukurova'nın bereketli topraklarında 215 bin dönüm alanda yetiştirilen erkenci limonun hasadı başladı. Kentte toplamda 700 bin ton rekolte beklendiği bildirildi. Adana Kabzımallar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahsun Doğan, çiftçilerden 5 TL'ye aldıkları limonları, halde 10 TL'ye sattıklarını kaydetti. Ürünlerin semt pazarlarında kilosu 40 TL'ye satıldığını anlatan Doğan, marketlerde ise fiyatın 100 TL'ye kadar çıktığını anlattı. Doğan, aradaki makasın daraltılması ve tüketicinin korunması için denetimlerin artırılmasını istedi.

“ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE HERKES MAĞDUR”

Hasadın ardından sebze halinde tonlarca limonun satışa hazır hale geldiğini belirten Doğan, "Limonu satmakta ve müşteri bulmakta güçlük çekiyoruz. Sebze halimizde 10 liraya sattığımız limonun fiyatı, halden pazara gidene kadar 10 katına kadar yükseliyor. Bizler burada 10 liraya limon satamazken, marketlerde 100 liraya yakın fiyata satılıyor. Üreticiden tüketiciye herkes mağdur" dedi.

“FİYAT FARKI DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILMALI”

Korsan satışlar yüzünden fiyat makasının büyüdüğünü öne süren Doğan, "Halin dışında korsan ürün satan kişiler bizleri mağdur ediyor. Makas farkının fazla olmasından dolayı tüketiciye ürünleri ucuz fiyatla ulaştıramıyoruz. Bütün ürünlerin denetim altına alınıp, maksimum fiyatla sınırlandırılmalıdır. Tüketicimiz 1 kilo limon almak yerine 5 kilo alacak, hem çiftçinin elinde kalmayacak hem de tüketici ürünü evlerinde yiyebilecek. Yetkililerden aradaki fiyat farkı konusunda denetimlerini sıklaştırmalarını ve gereken önlemleri almalarını istiyoruz" diye konuştu.

“BEBEK BÜYÜTÜR GİBİ EMEK VERDİĞİMİZ ÜRÜNLERİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ”

Emeklerinin ziyan olmamasını isteyen üretici Özcan Egin ise fiyat farklarına çözüm bulunmasını istedi. Egin, "Aylarca limonu bir bebek büyütür gibi emek vererek yetiştiriyoruz. Gübresi, ilacı derken verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Bugün tarlalarımızda 5 liradan sattığımız limona alıcı bulamıyoruz. Ürün bolluğu var, ihracat da yapılmadığı için ürün elimizde kaldı. Müşterilerimize fiyatlarımızı söylediğimizde dalga geçtiğimizi düşünüyorlar. 'Markette 100 liraya kadar fiyatlar çıkıyor' diye soruyorlar. Aracılar fahiş fiyata satıyor. Biz de mağduruz, tüketiciler de mağdur. Çiftçi yaptığı masrafın karşılığını alamıyor, hasat zamanı geldiğinde elimiz boş kalıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da limon hasadı başladı: Dalında 5 TL olan limon markette 100 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da limon hasadı başladı: Dalında 5 TL olan limon markette 100 TL - Son Dakika
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