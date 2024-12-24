Adıyaman'da Grand İsias Otel Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da Grand İsias Otel Davası

Adıyaman\'da Grand İsias Otel Davası

Grand İsias Otel davasının karar duruşması Adıyaman'da başlıyor, 72 kişinin hayatını kaybettiği olay.

24.12.2024 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.00 - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasının karar duruşması görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ADIYAMAN)

10.00 - TÜİK, 2023 yılına ilişkinküçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

12.30 - Aile sağlığı ebe ve hemşireleri, İl Sağlık Müdürlüğü önünde "Eziyet Yönetmeliği" olarak nitelendirdikleri yönetmeliğe karşı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.45 - 13.30 - TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30- Efes Selçuk Acarlar Köyü Çatalsan Tepe Mevkii ve Kuşadası ilçe sınırlarında yer alan mevcut santrallerin kapasitesinin artırılması ve yerlerinin değişikliği sebebiyle gündeme gelen RES'e karşı Efes Selçuk halkı ve çevre örgütleri, köy meydanında projeye karşı eylem yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası'nda dosyası ayrılan sanıkların yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. Duruşma sonrası Sıhhiye Adliyesi önünde 10 Ekim Barış Derneği açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - CHP heyetinin, Esenyurt Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Devlet Memurları Kanunu'nu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlanacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yerel Haberler, Politika, Adıyaman, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Finans, Çevre, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Grand İsias Otel Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:04 Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var Açıklamalar art arda geldi Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
15:00 WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
14:55 Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı!
14:46 Manchester United, Altay’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay'ın kalemini kırdı
14:40 Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi
14:33 TRT’nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu TRT'nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 10:52:04. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Grand İsias Otel Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.