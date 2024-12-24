Adıyaman\'da Grand İsias Otel Davası

Güncel

09.00 - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasının karar duruşması görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ADIYAMAN)

10.00 - TÜİK, 2023 yılına ilişkinküçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

12.30 - Aile sağlığı ebe ve hemşireleri, İl Sağlık Müdürlüğü önünde "Eziyet Yönetmeliği" olarak nitelendirdikleri yönetmeliğe karşı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.45 - 13.30 - TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30- Efes Selçuk Acarlar Köyü Çatalsan Tepe Mevkii ve Kuşadası ilçe sınırlarında yer alan mevcut santrallerin kapasitesinin artırılması ve yerlerinin değişikliği sebebiyle gündeme gelen RES'e karşı Efes Selçuk halkı ve çevre örgütleri, köy meydanında projeye karşı eylem yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası'nda dosyası ayrılan sanıkların yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. Duruşma sonrası Sıhhiye Adliyesi önünde 10 Ekim Barış Derneği açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - CHP heyetinin, Esenyurt Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Devlet Memurları Kanunu'nu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlanacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…