AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı: Kayseri'de kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı: Kayseri'de kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

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AFAD, kuvvetli yağış beklenen 9 il için uyarı yaparken, Kayseri'de selde kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kırşehir, Samsun, Nevşehir gibi illerde de sel ve su baskınları yaşandı.

25.08.2024 14:17  Güncelleme: 14:21
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(ANKARA) - AFAD bugün kuvvetli yağış beklenen 9 il için uyarı yaptı. Kayseri'de dün aracı ile dere yatağına sürüklenerek kaybolan bir vatandaşın cesedine ulaşıldı.

Sağanak yağış dün Kırşehir, Kayseri, Samsun, Sivas, Kahramanmaraş, Konya ve Nevşehir'de etkili oldu.

Kırşehir merkeze bağlı Uzunali köyünde, akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışın neden olduğu sele kapılan Mustafa Akar, çevredekilerin yardımıyla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akar, müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Akar'ın köyde çobanlık yaptığı öğrenildi.

Samsun'da aşırı yağışlardan etkilenen 150 tarım işçisi tedbir amacıyla güvenli alanlara alındı. Nevşehir'de sel ve su baskınlarından etkilenen 15 kişi tahliye edildi.

Kayseri'de selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan yağışta, birçok evi su bastı. Yapılan çalışmalar sonucunda, mahsur kalan 8 araç ve 32 kişi riskli bölgelerden tahliye edildi. İlçede araçlar sele kapılırken, bir kişi de kayboldu. Bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolan kişinin cansız bedenine bugün ulaşıldı.

AFAD'dan sarı ve turuncu kod uyarısı yapılan 9 ilde yaşayanlara SMS atıldı

Öte yandan AFAD, kuvvetli yerel yağış beklenen 9 ildeki vatandaşları SMS atarak ve camiler ile belediyelerden anons yaptırarak, uyardı. AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 1 ilimize turuncu, 8 ilimize ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. Turuncu Samsun; sarı Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu.

Turuncu yağış uyarısı verilen Samsun ilimizde; vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Cami ve Belediye anons sistemleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma araçlarından gerekli uyarılar yapılmaktadır. An itibarıyla 72 ihbar alınmış olup, tüm ihbarlara müdahale edilmiştir. AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, İtfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 1065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup, gelişmeleri takip etmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

Ankara için yağış uyarısı

Öte yandan, Ankara için 13.00-16.00 saatleri arasında gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

AFAD\'dan kuvvetli yağış uyarısı: Kayseri\'de kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı: Kayseri'de kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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