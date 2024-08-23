AFAD, Yangınlar Nedeniyle 5 Bin 381 Vatandaşı Tahliye Etti - Son Dakika
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AFAD, Yangınlar Nedeniyle 5 Bin 381 Vatandaşı Tahliye Etti

AFAD, Yangınlar Nedeniyle 5 Bin 381 Vatandaşı Tahliye Etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Bolu, Uşak, Karabük, Çankırı'da meydana gelen yangınlar nedeniyle 5 bin 381 vatandaşın tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. İzmir ve Aydın'da yangından etkilenen mahallelerde hak sahibi çalışmalarına başlandığı, konut ve iş yerleri yangından etkilenen vatandaşların AFAD il müdürlüklerine başvurması istendi.

23.08.2024 11:35
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(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında; İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Bolu, Uşak, Karabük, Çankırı'da meydana gelen yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerine yakın 5 bin 381 vatandaşın tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. İzmir ve Aydın'da yangından etkilenen mahallelerde hak sahibi çalışmalarına başlandığı, konut ve iş yerleri yangından etkilenen vatandaşların, AFAD il müdürlüklerine başvurması istendi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, 14-20 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen yangınlara ilişkin açıklama yaptı. AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiler yer aldı:

"14-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında; İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Bolu, Uşak, Karabük, Çankırı illerimizde orman yangınları meydana gelmiştir. Yangınların yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 5 bin 381 vatandaşımızın tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

İzmir ilimizde; Bayındır ilçesinde Yeşilova mahallesi, Bayraklı ilçesinde Doğançay, Körfez ve Onur mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Latife Hanım ve Sancaklı mahalleleri, Tire ilçesinde Çayırlı mahallesi, Aydın ilimizde; Bozdoğan ilçesinde Hışımlar ve Örmepınar mahalleleri, Didim ilçesinde Hisar mahallesinde genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmiştir.

İzmir ve Aydın illerimizin yangından etkilenen mahallelerinde hak sahibi çalışmalarına başlanmıştır. Konut ve işyerleri yangından etkilenen vatandaşlarımızın AFAD İl Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir. Meydana gelen orman yangınları sebebi ile konut ve işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza zarar tespit çalışmaları sonucunda nakdi yardım yapılacaktır. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile Milletimizin yanındayız."

Kaynak: ANKA

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