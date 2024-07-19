Ağrı'da mezunlar 42 yıl sonra buluştu - Son Dakika
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Ağrı'da mezunlar 42 yıl sonra buluştu

Ağrı\'da mezunlar 42 yıl sonra buluştu

Ağrı'da Eğitim Yüksekokulu'ndan 1982 yılında mezun olan bir grup, 42 yıl sonra bir araya gelerek fakülteyi ziyaret etti. Mezunlar, eski günleri yad ederken, bazıları ise 42 yıl önce çektirdikleri fotoğrafı tekrarlamak için objektif karşısına geçti.

19.07.2024 10:35
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AĞRI'da Eğitim Yüksekokulu'ndan 1982 yılında mezun olurken fotoğraf çekilen Mahmut Söylemez, Hasan Duran ve Zafer Gündoğdu, 42 yıl sonraki buluşmalarında aynı pozu vermek için objektif karşısına geçti. Aysel ve Necati Abalı çifti de o dönem iki arkadaş olarak çektirdikleri fotoğraf için bu kez emekli öğretmenler olarak poz verdi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak uzun yıllar eğitim veren Ağrı Eğitim Yüksekokulu, 2007 yılında kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne bağlanıp, Eğitim Fakültesi'ne dönüştürüldü. Yüksekokuldan 1982 yılında mezun olan 55 kişi, 42 yıl sonra bir araya gelerek fakülteyi ziyaret etti. Mezunları, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Genişel, Prof. Dr. Serkan Kapucu ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Haşıloğlu misafir etti. Şimdilerde Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından kullanılan öğrenim gördükleri binayı gezen mezunlar, duygusal anlar yaşadı, 42 yıl önceye dönüp, eski günleri yad etti.

AYNI POZU VERDİLER

Ağrı Eğitim Yüksekokulu'ndan 42 yıl önce mezun olurken fotoğraf çekilen Mahmut Söylemez, Hasan Duran, Zafer Gündoğdu ile Aysel ve Necati Abalı, aynı poz için objektif karşısına geçti. Ağrı'da okul müdürü olan Mahmut Söylemez, Ankara'da sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Hasan Duran ile Aydın'dan gelen emekli öğretmen Zafer Gündoğdu fotoğraf çekildi.

42 yıl önce iki arkadaş olarak poz veren Aysel ve Necati Abalı da bu kez çift olarak objektifin karşısına geçti. Manisa'dan gelen Aysel ve Necati Abalı, 42 yıl sonra okulda olmanın heyecanını yaşadıklarını, mezun iki öğrenci olarak verdikleri pozu, bu kez emekli öğretmenler olarak tekrarladıklarını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel ise yılları aşan bağlarıyla yeniden buluşan ve eski anılarını canlandıran katılımcılarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Ağrı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da mezunlar 42 yıl sonra buluştu - Son Dakika

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