Ahıska Türkleri Sergisi AKM'de - Son Dakika
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Ahıska Türkleri Sergisi AKM'de

Ahıska Türkleri Sergisi AKM\'de
10.06.2026 16:17
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Kayıp Sürgünün İzinde sergisi, 12-27 Haziran'da AKM'de, Ahıska Türklerinin hikayesini anlatıyor.

Kayıp Sürgünün İzinde' sergisi 12-27 Haziran tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ziyarete açılacak.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 'Ahıska Türkleri - Kayıp Sürgünün İzinde' sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı ile Dünya Ahıskalılar Birliği (DATÜB) iş birliğinde gerçekleştirilen sergi, 12-27 Haziran tarihleri arasında AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak. Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun üstlendiği sergide, müzikler Fahir Atakoğlu tarafından özel olarak bestelendi.

Sergi, Ahıska Türklerinin sürgün sürecini tarihsel boyutlarıyla ele alarak, uluslararası farkındalık oluşturmayı ve kolektif hafızaya katkı sağlamayı amaçlıyor. Ahıska Türklerinin yaşadığı kitlesel sürgünü farklı yönleriyle ele alan sergide, yalnızca bir göç hikayesi değil; aynı zamanda bir halkın hafızasının parçalanışı, dayanma gücü ve kimliğini koruma mücadelesi de anlatılıyor. Serginin 12 Haziran'da İstanbul'da açılmasının ardından, 2026 yılı boyunca farklı ülkelerde ve Ankara'da da sergilenmesi planlanıyor.

Sergide, 20. yüzyıl Rus coğrafyası ve Stalin dönemi sürgünlerine ilişkin bilgiler; grafik panolar, metinler, fotoğraflar ve haritalar aracılığıyla sunulacak. Ziyaretçiler, 'Ahıska neresi', 'Ahıska Türkleri kimdir', 'Neden ve nereye sürgün edildiler' gibi sorulara yanıt bulabilecek. Serginin dikkat çeken bölümlerinden birinde, 1940'lı yıllarda Ahıska'da bulunan mütevazı bir ev canlandırıldı. Ahıska kültürüne ait kilimler, bebek beşikleri, çeyiz sandıkları ve günlük yaşam eşyalarının yer aldığı bu alanda ziyaretçiler, dönemin yaşamına tanıklık edebilecek. Ayrıca tren vagonu konseptiyle tasarlanan bölümde, sürgün süreci deneyimsel olarak aktarılacak. Gerçek bir tren istasyonu dekoruyla oluşturulan alanda, sürgün edilen ülkeler ve sayısal veriler paylaşılırken; koku ve yapay zeka destekli görsellerle ziyaretçilere o dönemin atmosferi yaşatılacak.

Sergi, 12-27 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ahıska Türkleri Sergisi AKM'de - Son Dakika

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