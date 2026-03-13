Ahmet Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Çalışıyoruz - Son Dakika
Ahmet Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Çalışıyoruz

13.03.2026 04:55
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Van'da düzenlenen bir programda, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için sıkı bir mücadele içinde olduklarını belirtti. Türk ve Kürt arasındaki birliği güçlendirdiklerini vurgulayan Büyükgümüş, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin, dünya mazlumları için önemine dikkat çekti. Ayrıca, Şırnak Gabar Dağı'ndaki doğal zenginliklerin Türkiye ekonomisine kazandırılmasının önemini anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "AK Parti'mizin varlığıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek liderliğiyle bu topraklara nifak tohumları ekmeye, Türk ile Kürt'ü ayırt etmeye çalışanlar hiçbir zaman başarılı olamadı." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Teşkilatla Sahuru" programına katılan Büyükgümüş, Van'da gördükleri heyecanın ve teşkilatların gösterdiği sevginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Her ilçede atılacak adımları ve yürütülecek çalışmaları ele aldıklarını belirten Büyükgümüş, gelecek döneme dair değerlendirmelerde bulunduklarını ve karşılıklı fikir alışverişi yaptıklarını ifade etti.

Omuzlarında büyük bir sorumluluk taşıdıklarını dile getiren Büyükgümüş, bu sorumlulukla geçmişten gelen hafızayı, birikimi ve tecrübeyi geleceğe taşımayı, davalarını ve mücadelelerini en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

AK Parti teşkilatlarının her zaman büyük fedakarlıklarla çalıştığını anlatan Büyükgümüş, "Biz gönülden gönüle siyaset yapan, milletimizin gönlüne, zihnine, fikirlerimizi ve heyecanımızı ulaştırmayı siyasetin en üst gayesi olarak bilen bir teşkilatız. İnşallah Van'da da önümüzdeki dönem atacağımız adımlarla burada adından söz ettiren, hedeflerini teker teker başaran bir kadro olarak yürüyüşümüzü sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Sorumluluğumuz bir kat daha yüksek"

Dünyada olup bitenleri anbean takip ettiklerini dile getiren Büyükgümüş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği liderliğe, ortaya koyduğu yüksek iradeye sadece Türkiye'nin değil, dünya mazlumlarının ihtiyacı olduğu bir zaman dilimindeyiz. Bunun için sorumluluğumuz bir kat daha yüksek. Aynı zamanda dünya mazlumlarının umudunu taşıdığımız gibi inşallah onlarca yıllık bir mesafeyi özellikle dünyanın egemenleriyle, zalimleriyle aramızdaki güç farkını çok kısa bir sürede kapatabileceğimiz, ortaya koyacağımız irade, yapacağımız çalışmalar, siyaseten yeni ufukları fethederek milletimizin önünde büyük bir fırsat penceresini sonuna kadar açacağımız bir zaman dilimindeyiz. Bugün vereceğimiz kararlar sadece yarının değil, önümüzdeki ayların değil, Allah'ın izniyle milletimizin onlarca yıllık kaderini, belki yüzlerce yıllık bir anlamı burada başaracağımızın imtihanını vereceğiz."

Samimiyet ve birlik beraberlikten aldıkları güçle, idealleri ve davaları için ortaya koydukları yüksek siyasi duruşu bir araya getirdiklerinde başaramayacakları bir hedefin, ulaşamayacakları bir menzilin olmadığını belirten Büyükgümüş, hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

"Kardeşliğimizi her zaman güçlendirerek devam ettik"

Son dönemde özellikle hayata geçirmek için seferberlik ruhuyla çalıştıkları önemli konulardan birinin de "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğuna dikkati çeken Büyükgümüş, "Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için teröre prangalanmış potansiyellerimizi milletimizle buluşturmak için canhıraş bir mücadele halindeyiz. AK Parti'mizin varlığıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek liderliğiyle bu topraklara nifak tohumları ekmeye, Türk ile Kürt'ü ayırt etmeye çalışanlar hiçbir zaman başarılı olamadı. Bu topraklarda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi her zaman güçlendirerek devam ettik. Bu kardeşlikten aldığımız güç ve inanç önümüzdeki dönemde en büyük potansiyelimiz olacak. Bize kanıt soranlar, 'Bunun delili nedir?' diyenlere de mutlaka Şırnak Gabar Dağı'nı her gittiğim yerde örnek gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en kaliteli petrollerinden birini çıkarıyoruz"

Bundan 10 yıl önce Şırnak'ın Gabar bölgesinde, yer altı zenginliklerini ortaya çıkarmak değil, mezralarında ve yollarında güvenle dolaşmanın bile mümkün olmadığını anlatan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Mehmetçiğimizin cesaretiyle, fedakarlığıyla, sizlerin her seçimde, her yol ayrımında Recep Tayyip Erdoğan'a, davasına, partimize adeta sahip çıkmanızla, Van'da güçlü bir duruşu her zaman siyasetimizin esası kılmanızla oranın terörden ayıklanmasını, bitirilmesini sağladık. Geldiğimiz noktada orada dünyanın en kaliteli petrollerinden birini çıkarıyoruz. Günde 100 bin varile yaklaşan bir potansiyel, terör nedeniyle prangalanmıyor, yitip gitmiyor ve zenginlik olarak milletimizle buluşuyor. Bunun daha niceleri var. Terörsüz Türkiye'ye eriştiğimizde Van kazanacak, 81 ilimiz kazanacak. Kadınlar, emekliler, çiftçiler, gençler ve esnaf kazanacak. Şırnak Gabar'daki gibi onlarca zenginlik milletimizle buluşacak. Terörsüz Türkiye sadece kardeşliğimizi perçinleyecek bir adım değil. O yüzden Terörsüz Türkiye sadece bu milletin ayaklarına vurulmuş prangaları ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda Anadolu'nun yeniden kalkınması için büyük bir imkanın, zenginliğin ve potansiyelin milletimizle buluşması anlamına geliyor."

Programa, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alparslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve teşkilat üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Büyükgümüş, Yerel Haberler, Gabar Dağı, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Şırnak, Dünya, Van, Son Dakika

