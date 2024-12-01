Aile hekimleri yarından itibaren 5 gün iş bırakacak

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Aile hekimliği çalışanları, performansa dayalı "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"nin ardından 2-6 Aralık tarihleri arasında beş gün sürecek iş bırakma eylemi yapacak. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve hekimler tarafından "eziyet yönetmeliği" olarak adlandırılan düzenlemenin geri çekilmesi talebiyle başlatılan eylem öncesinde Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, sürece ilişkin açıklamalar yaptı.

"HACAMAT GİBİ UYGULAMALAR AİLE HEKİMLİĞİ RUHUNA AYKIRI"

Yeni yönetmelik ile vatandaşların birincil basamak sağlık hizmetlerine ulaşmasının da zorlaştığının altını çizen Kandemir, raporların ücretli şekilde verilmesi ve hacamat gibi uygulamaların aile sağlığı merkezlerinde yapılmasına yönelik düzenlemenin aile hekimliğinin ruhuna aykırı olduğunu söyledi. Kandemir, kriz anlarında, depremde, pandemide ve normal zamanlarda da aşılamalarda aile sağlığı merkezleri iyi işlediği zaman aile hekimliğinde çalışanların işini düzgün yapabileceği bir ortam sağlandığı zaman vatandaş memnuniyetinin arttığını ifade etti.

B raporların asıl verilmesi gereken yerlerin devlete bağlı rapor merkezleri olduğunu dile getiren Kandemir, "YETAT uygulamaları da yine aile sağlığı merkezlerinde değil, devletin belirlediği uygun yerler varsa, bilimsel bir zemini varsa bu zeminde yapılacaksa yapılmalıdır. Ama aile sağlığı merkezlerinin ruhunda tamamen vatandaşa yönelik koruyucu, tedavi edici sağlık hizmetleri vardır. Bu sistem tamamen oturulmadan bu tarz düzenlemeler eklendiği zaman ne yazık ki asıl işimizi yapmamız daha da zorlaşacaktır. Ki bugün bile bir hastamıza zaman ayırmakta çok zorlanıyoruz. Bu, vatandaşın nitelikli sağlık hizmeti alabilmesinin de önüne geçmektedir." dedi.

"BİRÇOK ARKADAŞIMIZ SİSTEMDEN AYRILMAK ZORUNDA KALACAK"

Yeni yönetmelik nedeniyle birçok sağlık çalışanının istifa ettiğini ya da istifa etmeye hazır olduğunu hatırlatan Kandemir, "Yeni düzenlemede geri adım atılmasını veya hem vatandaşa hem meslektaşlarımıza, hem de ülkenin sağlığının geleceğine uygun yeni bir düzenlemeye gidilmesini bekliyorlar. Bu olmadığı takdirde ne yazık ki birçok arkadaşımız sistemden ayrılmak zorunda kalacaklar." diye konuştu.

"VATANDAŞLAR DA BİZİM YANIMIZDA"

Gerekli uyarıları Ankara mitingiyle yaptıklarını belirten Kandemir, "Arkasından üç gün iş bıraktık. Bakanlık ne yazık ki geri adım atmadı bu konuda. Bunun üzerine diğer meslek örgütleriyle birlikte Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası olarak tüm Türkiye'de 2-6 Aralık'ta beş gün iş bırakma kararı aldık. Yine bunu anlatacağız, sesimizi duyurmaya çalışacağız. Hem meslektaşlarımız için, hem vatandaşın sağlığı için hem de ülke sağlığının geleceği için yapıyoruz bunu. Vatandaşımız da hiç olmadığı kadar bu konuda bizim yanımızdalar. Çünkü onlar da biliyorlar ki şu anda tutunabilecekleri sağlık sisteminde en önemli yer aile sağlığı merkezleri." ifadelerini kullandı.

"AİLE HEKİMLERİNİN ÜZERİNDEN ELLERİNİZİ ÇEKİN"

Hastalar ise, aile hekimliklerinin sağlık hizmetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek yeni düzenlemeye tepki gösterdi. 80 yaşındaki Ayşe Kolan, "Birçok rahatsızlığım var. Her seferinde hastaneye gitme imkanımız yok. Kolay randevu alamıyoruz. Tek güvencemiz aile hekimliğimiz, aile sağlığı merkezimiz. Lütfen aile hekimlerimizin haklarını ellerinden almayın. Bizleri çok zor durumda bırakırsınız. Aile hekimlerinin üzerinden ellerinizi çekin. Bilhassa bizim gibi yaşlı ve özürlü insanlar var. Vesaite binip inemiyoruz, hastanelere gidip ilaç yazdıramıyoruz. Her branşa hastaneye gitmemiz mümkün değil ama bu ihtiyaçlarımızı biz aile hekimlerimizle görüyoruz." dedi.