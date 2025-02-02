Aile Katliamı: 17 Yaşındaki B.Y. İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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Aile Katliamı: 17 Yaşındaki B.Y. İstanbul'da Yakalandı

Eyüpsultan'da dört aile ferdini silahla öldüren 17 yaşındaki B.Y., Bursa Otogarı'nda yakalandı. Olay anına ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. B.Y., cinayetleri işlediğini itiraf etti.

02.02.2025 08:52
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EYÜPSULTAN'da yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldüren B.Y.'nin(17), Bursa Otogarı'nda yakalandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli B.Y., ifadesi alınmak üzere İstanbul'a getirildi.

Olay 30 Ocak günü saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce (37), eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu. İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 4 kişin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, ailenin 17 yaşındaki çocuğu B.Y.'nin kayıp olduğunu tespit etti.

BURSA'DA YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasında, kaçarak Bursa'ya gittiği belirlenen B.Y., Bursa Otogarı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, olayda kullandığı silah ve bir miktar ziynet eşyası ile para ele geçirildi. Ele geçirilen silahın ucunda ise susturucu kullanmak için takılan namlu kapağı olduğu öğrenildi. B.Y.'nin ilk ifadesinde babasıyla tartıştığını, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli çocuk B.Y.'nin otobüsten iner inmez polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı anlar, Bursa Otogarı'nın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün gelmesini bekleyen polislerin kapının açıldığı anda B.Y.'yi gözaltına alarak götürdükleri anlar yer alıyor.

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2- BAHÇELİEVLER'DE KOLONLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN VE SALLANAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ/ İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER'de zemin katındaki kolon ve duvarlarda çatlaklar oluşan ve sallanan 6 katlı bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Binada yaşayan 8 aileden 7'sinin yakınlarının yanında kalacağı 1 ailenin ise otele yerleştirileceği öğrenildi.

Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın sakinleri, sabah saatlerinde zemin katındaki kolon ve duvarlarında çatlaklar oluşan apartmanın sallandığını hissetti. Korkuya kapılan bina sakinleri, belediyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler, binada oluşan çatlakların tehlikeli olduğunu değerlendirerek, binanın tahliyesine karar verdi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak 39 yıllık binayı kontrollü bir şekilde tahliye etti. Binada yaşayan 8 aileden 7'sinin yakınlarının yanında kalacağı, 1 ailenin ise otele yerleştirileceği öğrenildi. Tahliye edilen binanın kapısı mühürlendi.

'DUVARLARDA ÇATLAMA VAR'

Yaşananları anlatan bina sakini Uğur Taşçı, "Alt kattan bir komşu bizi aradı, duvarlarda çatlama var. Biz de bir telaşla aşağıya indik, baktık ki gerçekten duvarlarda çatlama var. Sonra belediyeyi aradım bir mağduriyetimiz var dedim, belediye gelip baktı, binayı tahliye etmemizi söylediler, çıkardılar bizi. Böyle bir mağduriyetimiz var bakalım ne olacak" dedi.

'HERKES KOŞTURUYOR'

Sokaktaki başka bir binada yaşayan Müslüm Bayakır ise, "Binada çatlaklar varmış, belediye ekipleri gelip kontrol etmişler. Binanın tahliye edilmesi gerekiyormuş, hasar olduğu için ya da tehlikeli bir durum olduğu için. Bir can kaybı olmadan tahliye edilmesi bizim için iyi. İyi bir önlem almışlar, içinde insanlar varken çökmesi çok daha kötü olurdu bizim için, bir sürü çoluk çocuk vardı. Herkes dışarıya çıkıyor sağa sola tanıdıklarına gidiyor herkes koşturuyor, biz de kapı komşusuyuz soruyoruz yapabileceğimiz bir şey var mı diye, onun için bekliyoruz burada" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aile Katliamı: 17 Yaşındaki B.Y. İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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