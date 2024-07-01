AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Bulgaristan'dan su salınması için görüşmeler yapacak - Son Dakika
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Bulgaristan'dan su salınması için görüşmeler yapacak

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Bulgaristan\'dan su salınması için görüşmeler yapacak

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Tunca Nehri'nde debinin düşmesiyle çeltik tarlalarının sulanamaz hale geldiği bölgeye, Bulgaristan'dan su salınması için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Bulgar mevkidaşı ile görüşeceğini söyledi. Aksal, ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alım kapasitesinin tam olacağını belirtti ve verimliliği artırmanın suya bağlı olduğunu vurguladı.

01.07.2024 16:47
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Tunca Nehri'nde debinin 2 metreküp/saniyeye düşmesiyle çeltik tarlalarının sulanamaz hale geldiği bölgeye, Bulgaristan'dan su salınması için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Bulgar mevkidaşı ile görüşeceğini söyledi. Aksal, "Bildiğim kadarıyla bu hafta Bulgaristan Tarım Bakanı ile Tarım Bakanımız görüşecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce devreye girmişti. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımız yine devreye girer" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İl Genel Meclisi'nde göreve başlayan meclis üyelerini ziyaret edip, hayırlı olsun dileklerini iletti. Meclisin toplantısına da katılan Aksal, burada meclis üyelerinin sorularını da yanıtladı. Aksal gelen sorular üzerine, konuşmasının geniş bölümünü tarıma ayırdı.

'TMO ÜRÜNÜN TAMAMINI ALACAK'

Toplantıda üreticilerin buğday fiyatlarından memnun olmadığı hatırlatılan Aksal'a, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kapasitesinin ne kadar olacağı soruldu. Aksal, "TMO açıklama yaptı, Türkiye genelinde vatandaş ne kadar buğday vermek istiyorsa, tamamını alacağız, dedi. Vatandaşımızın en ufak bir endişesi olmasın. Vatandaş, TMO'ya ürününü vermek istiyorsa, son vatandaşımız ürününü verene kadar TMO alımlara devam edecek. Biliyorsunuz geçen sene randevu sistemine geçildi. Aslında Edirne'de çok büyük bir problem olmadan yapıldı bu uygulama, bu dönem de çok fazla olacağını sanmıyorum. Vatandaşlara bir çağrıda bulunalım, sistem küçük üreticiyi koruyor. Çünkü daha önce gelip 1000 ton, 2000 ton verebiliyordunuz, şimdi günlük verebileceğiniz miktar sınırlı. Onun için ilk önce küçük üretici versin, diye bu yapıldı. En çok şikayet de büyük üreticiden geliyor ama biz bundan memnunuz. Günlük 30 ton verebiliyorsunuz. 30 ton ve altı verecek üreticilere öncelik tanındı Edirne'de" ifadelerini kullandı.

'VERİM FİYATTAN DAHA ÖNEMLİ'

Buğday fiyatının düşük olması konusuna katıldığını ancak önemli olanın 'verim' olduğunu söyleyen Aksal, "Geçen yıl üreticiye çok iyi bir fiyat verildi, hatta beklentinin bile üzerindeydi fiyat. Bu yıl üretici belki yine aynı beklentideydi. Fiyatla ilgili değişik değerlendirmeler var. Benim de gönlüm çok daha yukarıda olmasını isterdi. Ama sizi temin ederim ki; çok daha yukarıda olmasını, her şeyin en iyisinin olmasını isteyecek kişi de bu ülkenin Cumhurbaşkanı'dır. Her zaman söylüyorum, fiyat önemli ama fiyattan daha önemli olan bir şey var, o da verim. Verim olmadıktan sonra fiyatın ne kadar olduğunun hiçbir kıymeti yok. Biz dünya ile yarışmak zorundayız. Dünya fiyatlarıyla yarışmak zorundayız. Verimliliği artırarak yarışmaya çalışıyoruz. Verimliliği artırmanın yolu da sudan, sulu tarımdan geçiyor" diye konuştu.

'SU TALEBİ PANSUMAN ÇÖZÜM'

Kentte Tunca Nehri'nde yaşanan su sıkıntısıyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirten Fatma Aksal, Bulgaristan'dan su salınması için önümüzdeki günlerde Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Bulgar mevkidaşı ile görüşeceğini dile getirdi. Aksal, "Her yıl Bulgaristan'dan su talebimiz gündeme geliyor. Biz yine bakanlığımızla gerekli görüşmelerimizi yaptık, Bulgaristan'dan gerekli su talebinde bulunduk. Ama bu su talepleri tabii ki pansuman çözümlerdir. İnşallah Tunca Nehri kenarındaki üreticilerimizin sorununu çözecek olan Çömlekköy Barajı'dır. Sadece Tuna kenarındaki üreticilerimizi değil, aynı zamanda aşağıya gidip Meriç'e karıştığı için aşağıda Meriç bölgesindeki üreticilerimize de derman olacaktır, fayda sağlayacaktır. O yüzden çok hızlı bir şekilde tasarruf tedbirlerinden etkilenmeden Çömlekköy Barajı'nı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu aşamada üreticilerimiz için, Bulgaristan'la da su konusunda gerekli girişimlerde bulunduk. Bildiğim kadarıyla bu hafta Bulgaristan tarım bakanıyla bizim tarım bakanımız bu konuyu da görüşecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce devreye girmişti. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımız da yine devreye girer" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Bulgaristan'dan su salınması için görüşmeler yapacak - Son Dakika

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