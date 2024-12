AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez, Gürcan ve Hatipoğlu Odunpazarı Kongresinde konuştu

Güncel

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu ile İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı 6. Olağan İlçe Kongresi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Dönmez, Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde partisinin Odunpazarı 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, muhalefetin geçmişte santral ve madencilik yapmaya kalktıkları her yerde bir dizi engel çıkarttığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Güneş santralleri yapmaya gerek yok çünkü bunlar çöp olacak" dediğine değinen Dönmez, "Birkaç kaynaktan baktım, acaba doğru mu diye. Hakikaten beyefendi çıkmış üstüne vazife gibi 'Bu GES yatırımlarına da gerek yok. Yakın bir süre içerisinde çöp olacak' demiş. Bu lambaları biz neyle yakacağız? Kömüre, hidroliğe, rüzgara karşısın. GES de belki iyi kötü idare ederdi ama şimdi onu da kapatırlarsa ne olacak? Mum diktirecekler. Ben mecliste de söyledim CHP zihniyeti, dedim 'Siz biraz dünyaya geç gelmişsiniz. İki asır önce gelseydiniz, sanayi devriminden önce. Bak ne petrol vardı. Ne benzin, ne araba, ne elektrik, ne telefon, ne televizyon." diye konuştu.

Bazılarının madenciliğe de karşı çıktığını söyleyen Dönmez, şunları kaydetti:

"Siz çok daha geç gelmişsiniz dedim. Çünkü taş devrinde filan gelmeniz lazımdı. Biz taş devrinde sonra madeni keşfettik. İnsanoğlu yerin altındaki bu değerleri kendi hizmetine, milletine, memleketine hizmetine kullanmaya başladı. Şimdi yıllardır düşünüyorum niye bu adamlar elektrik üretimine karşı. Sonunda çözdüm. Bizim partinin amblemindeki ampulden dolayı. Bunlar kafayı takmış. Ampulün elektriğini kesebilmek için bizim santrallere kafayı takmış. Ben elektrik mühendisiyim. Bizim partinin ampule elektrik enerjisini verdim, çalışmadı. Anladım ki onun enerjisi, elektriği sizden geliyor. Halktan geliyor. Bugüne kadar söndüremediniz. Bundan sonra da sonuna söndüremeyeceksiniz inşallah."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise AK Parti'nin gücünün teşkilatlarından geldiğini ve teşkilatın, bir davanın kök saldığı toprak olduğunu kaydetti.

Teşkilatın, sadece bir örgütlenme değil aynı zamanda bir kardeşlik yuvası olduğuna dikkati çeken Gürcan, "Teşkilat, aynı idealleri paylaşan, aynı hedefe yürüyen, omuz omuza çalışan bir büyük ailedir. Bizim teşkilatlarımız, milletin içinden çıkan, milletin sorunlarına çözüm üreten yapılar olarak ülkemizin her köşesinde bu davayı canlı tutuyor. Her mahallede, her sokakta, her evde AK Parti'nin varlığını hissettiren kardeşlerimiz, bu davanın en büyük neferleridir. Kapı kapı dolaşan, vatandaşın derdiyle dertlenen, milletimizin gönlünde taht kuran bu teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Onlar olmasa, bu dava yürüyemezdi." dedi.

Gürcan: "Bizim teşkilatlarımızın sırrı, bu birlik ruhundadır"

Teşkilatın birliği ve beraberliği temsil ettiğini ifade eden Gürcan, "Bizim teşkilatlarımızın sırrı, bu birlik ruhundadır. AK Parti teşkilatları, bir zincirin halkaları gibidir. Her birimiz bu zincirin bir parçasıyız. Birlikte güçlüyüz, birlikte anlamlıyız. İşte bu nedenle her bir teşkilat mensubumuzun emeği, alın teri, bu davanın temel taşlarını oluşturuyor. Burada, yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Bu kongre, bayrak değişimidir. Ancak unutmayalım ki bu bir veda değil, bir devrin yenilenmesidir. Görev alacak kardeşlerimiz, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edecek. Bizim davamızda görev bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralan, daha ileriye taşımak için elinden geleni yapar." diye konuştu.

"AK Parti" sıradan bir parti değildir" diyen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da bu cümlenin altının binlerce cilt kitaba sığmayacak kadar dolu olduğunu vurguladı.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeyrek asırlık mücadelesinde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi bildiklerini kaydeden Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz noktada bakacak olursak vatandaşlarımız ile Cumhurbaşkanımız arasındaki gönül bağlılığının, ilk günkü gibi güçlü olduğunu görmekteyiz. Ancak unutmamamız gereken bir konu, bu gönül bağını koruma görevi bizlere düşmektedir. Bugün belli iç ve dış odaklar bu gönül bağını zedelemek için ellerinden geleni artlarına koymamaktadırlar. Hükümetimizin en tartışmaya kapalı icraatlarında bile bir kara propaganda makinesi hızlı bir şekilde çalışmaktadır. Bizlere ve sizlere düşen görev bu noktada bulunduğumuz her alanda partimizin başardıklarını anlatmak olmalıdır."

Hatipoğlu: "Türkiye'nin en teknolojisi geri kalmış şehriyiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye'yi, Eskişehir gibi yöneteceğiz" söyleminde bulunduğunu aktaran Hatipoğlu, "CHP ülkeyi nasıl yönetir? Bunlar 25 yıllık belediye iktidarında, koca Eskişehir'de 24 adetlik kentsel dönüşüm yaptılar. Bunlar ne altyapıdan ne üstyapıdan anlar. 5 yılda ülkeyi başımıza yıkılacak hale getirirler. 21'inci yüzyılda hala suyu kartla alıyoruz. Ne olacak? Türkiye'nin en teknolojisi geri kalmış şehriyiz. Artık bütün Türkiye CHP iktidarında eskiden olduğu gibi çeşitli kuyruklara geçer. Meseka kafayı nereye çevirseniz Eskişehir'deki gibi uzun su kuyrukları görürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Odunpazarı Belediyesi'ne yönelik eleştiride bulunan Hatipoğlu, iş bilmezliklerinin, skandallarının bitmediğini vurgulayarak, ilçedeki TOKİ yatırımına dair şu ifadeleri kullandı:

"Kentsel dönüşüm diyoruz, yetki istiyor. Küçük sanayide yetki yıllardır Odunpazarı Belediyesi'nde. Ne yaptınız? Hiçbir şey. Hükümetimiz baktı bunlarla olmayacak. TOKİ konutlarını başlattı. Koşa koşa gidip hemen TOKİ konutlarını dava ettiler. Yıllarca hemşerilerimizi süründürdüler. O değil de sonra da utanmadan çıkıp 'TOKİ mağduriyeti çözülsün' diyor. Arkadaş TOKİ'den ev alan birisinin mağdur olma şansı var mı? TOKİ zaten kim için ev yapıyor? İhtiyaç sahibi için ev yapıyor. TOKİ'den ev alamayanlar mağdurdur. TOKİ'den ev alan mağdur olur mu? Bu arkadaş yıllardır bu kentsel dönüşüm yapılmasın diye TOKİ'yi dava etti. Televizyon televizyon gezdi. Yıllarca TOKİ başkanına küfür etti. Şimdi de bir bakıyoruz, öğrendik ki fakir fukara için yapılmış TOKİ evlerinden gitmiş bir tane ev almış. Utanmadan bir de TOKİ evlerinde oturuyor."

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti'nin Türkiye'ye çağ atlatan, tüm vesayetleri yıkan, bağımsızlık ve demokrasi destanı yazan millet iradesinin kendisi olduğunu belirtti.

Albayrak, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin Türkiye siyasetine damgasını vurmuş, eser ve hizmet anlayışıyla 23 yıldan bu yana Türkiye'ye, Eskişehir'e ve Odunpazarı ilçesine her alanda çok büyük kazanımlar sağladığını kaydetti.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural ise 22 yıldır milletin teveccühüyle büyüyen, derdiyle dertlenmiş, hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir davanın erleri olduklarını ifade etti.