AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı

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KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde düzenlenen konserde Fatma Banu Çoban'ı (25) darbedip, burnunu kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in olayın yaşandığı gün ifadesinin alınıp, ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Fatma Banu Çoban'ın ise ameliyat edilip, 2 gün sonra taburcu edildiği belirtildi. Ayrıca, Ünlüer'in olayın ardından görevine son verildiği öğrenildi.

Olay, 13 Ekim Pazar günü saat 21.00 sıralarında Kaman Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan şarkıcı Sefo'nun konserine akrabaları ile giden Fatma Banu Çoban, yer sırası tartışmasından dolayı AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer tarafından darbedildi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan Çoban 2 gün sonra taburcu olurken, Ünlüer ise olay günü alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'YUMRUK ATTI, YERE DÜŞTÜM'

Ameliyat sonrası yaşadığı olayı anlatan Fatma Banu Çoban, "Yanında bulunan eşi, 'Burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz' gibi sözler sarf etti. Ben de bu alanın boş olduğunu söyledim. Beyefendinin kolu bana değdi birkaç kez. Ben kendisini uyardım. Hiç oralı olup cevap dahi vermedi. Başka bir genç eşine yanlışlıkla temas ettiği için, 'Sen benim eşime nasıl temas edersin' diye genci tehdit eder şekilde uyardı ve bir kart çıkarıp gösterdi. Daha sonra yer nedeniyle benimle üsluba uygun olmayan bir şekilde konuşmaya başladı. Ben de daha sonra eşi olduğunu öğrendiğim kişiye sevgilinize söyler misiniz daha uygun konuşsun bizimle diye uyardım. Kadın ise sen benimle nasıl böyle konuşursun diyerek yakamdan çekti. Ben tam 'Siz ne yapıyorsunuz' diyecektim ki eşi Melih Ünlüer bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Yumruğu yüzümün sağ kısmına geldi. Zaten yumruğu benim yüzüm kadardı. Çünkü baya cüsseli birisiydi. Daha sonra ayağa kalktım. Yanımdaki arkadaşım 'Abla yüzün' dedi. Ben önce anlamadım ama daha sonra yüzüme dokunduğumda yüzüm kan revan içindeydi. Etraftan kimse yardıma gelmedi. Bayağı itiş- kakış oldu. Çünkü bayan üstüme geliyordu" diye konuştu.

'KIZA NASIL VURDUM DİYE BİR DE ÖVÜNÜYORMUŞ'

Fatma Banu Çoban konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beni polisin yanına götürdüler. Daha sonra ise polisler beni ambulansa götürdü. Ambulansın orada beklerken beyefendi eşini Kırıkkale'ye gönderiyor. Kendisi de konser alanında övünerek, 'Nasıl vurdum kıza' şeklinde konuşuyormuş. Kuzenim kendisini bu şekilde konuşurken görmese şahsı belki de bulamayacaktık. Melih Ünlüer bizi asla görmediğini ve tanımadığını söyleyip üzerinde kan lekem olmasına rağmen olayı inkar ediyormuş. Ben eşinden de şikayetçi oldum. Hanımefendi ise ben de onlardan şikayetçiyim, onlar da beni darbetti diyormuş. Madem ben seni darbettim, neden hastaneye gidip darp raporu almadın?"

GÖREVİNE SON VERİLDİ

5 ay sonra tekrar ameliyat olacağını da dile getiren Çoban gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in olayın ardından görevine son verildiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,