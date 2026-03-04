AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana şehit yakınlarımıza, gazilerimize hizmet için seferberlik ruhuyla çalışan kadrolarız. Biliyoruz ki, şehitlerimizin emaneti olan ailelerine sahip çıkmak aslında bu vatana sahip çıkmaktır." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda ramazan ayı boyunca devam edecek birlik ve kardeşlik buluşmaları kapsamında, şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, tüm teşkilat binalarının şehit yakınları ve gazilerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel bir güç haline geldiğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye sadece sınırlarını koruyan bir ülke değil. Bugün Türkiye bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz bu yolda Türkiye artık küresel ölçekte söz söyleyen bir ülke. Bugün Türkiye yalnızca gelişmeleri izleyen değil, gelişmelere yön veren bir ülke. Türkiye üzerinde oyun kurmaya kalkanlara sözünü de en güçlü şekilde yükselten bir Türkiye var. Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye yolunda yarınlarımızı güçlü bir şekilde inşa ediyoruz. Her geçen gün bölgesel ve küresel anlamda daha da gücüne güç katan bir Türkiye var."

Kaya, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri hiç şüphesiz bizim Terörsüz Türkiye hedefimiz. Bugün geldiğimiz bu noktada terörle mücadelede çok önemli bir mesafeyi başarıyla kat ettik. Bir zamanlar şehirlerimizde, sokaklarımızda, köylerimizde korku dolu terör örgütünün mensuplarının saldırıları vardı. Annelerin gözyaşı döktüğü acı günleri bu ülke yaşadı ama devletimizin kararlı mücadelesiyle birlikte terör örgütlerinin hareket alanı büyük ölçüde yok edildi."

"Bu terör belasından bu ülkeyi de bu bölgeyi de Allah'ın izniyle tamamen arındıracağız"

Artık terörü sadece sınırları içinde değil, sınırlarının ötesinde de bitirmeyi hedefleyen bir Türkiye olduğunu vurgulayan Kaya, "Yani terörü kaynağında yok etmeyi hedef edinmiş bir Türkiye var. Sınır boylarımızda gece gündüz nöbet tutan Mehmetçiklerimiz var. Onların fedakarlığı sayesinde Türkiye'miz, bu topraklar daha güvenli hale geldi." diye konuştu.

Kaya, bu süreci şehit ve gazi yakınlarının hukukunu gözeterek yürüteceklerine işaret ederek, "AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana şehit yakınlarımıza, gazilerimize hizmet için seferberlik ruhuyla çalışan kadrolarız. Biliyoruz ki, şehitlerimizin emaneti olan ailelerine sahip çıkmak aslında bu vatana sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

Dün olduğu gibi bugün de "Terörsüz Türkiye" sürecini hazmedemeyenler olduğunu aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi girdiği bu yoldan geri çevirmeye çalışanlar var ama biz bu hayırlı süreci başarıyla neticelendirmek için emin adımlarla, kararlı adımlarla, cesur adımlarla yol alıyoruz. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakının dirayetli ve kararlı duruşunun çok büyük etkisi var. Yarım asırdır bu milletin ayağını pranga olmuş terör belasından, on binlerce vatandaşımızın canına kastetmiş bu terör belasından bu ülkeyi de bu bölgeyi de Allah'ın izniyle tamamen arındıracağız. Bunu inşallah kardeşlik, vatandaşlık hukuku içinde şehitlerimizin ruhunu asla ve asla incitmeden, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle gazilerimizi, şehit yakınlarımızı müteessir etmeden yapacağız. Meşru ve makul bir zeminle gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

"Verilen büyük mücadeleler vatan topraklarının tamamını korunur hale getirdi"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de tüm şehit ve gazilere vatan için minnet duyduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin, çevresi savaşlarla dolu bir coğrafyada huzur içinde bir ramazan geçirdiğine dikkati çeken Özdemir, "Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz, olağanüstü gayretlerle vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliği için mücadeleyi en üst ölçekte yürütmektedir. Ülkemiz özellikle Cumhuriyet tarihinden bu tarafa da çok büyük sınavları vermeye devam ediyor. Emperyal güçlerin içeride ve dışarıdaki nice problem ve olumsuzluklarına karşı, birlik ve beraberliğimizi koruma gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin özellikle terör belasından da arınabilmesi adına çok büyük bir mücadele ortaya koyulduğunu kaydeden Özdemir, "Ben 90'lı yılların şahidiyim. 1983 doğumlu birisi olarak o dönemlerde terör bölgesine bir yakınımız gittiği zaman, evladını o bölgeye gönderen bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hisseden bir kardeşinizim. Hamdolsun, verilen büyük mücadeleler vatan topraklarının tamamını korunur hale getirdi." diye konuştu.

Özdemir, sadece ülkede değil, ülke coğrafyasının ötesinde bir mücadele ile bugün vatan topraklarının her karışında rahat bir şekilde evladını askere gönderen annelere, babalara şahit olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir diğer taraftan özellikle içinde bulunduğumuz, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine büyük bir yangın yerinin içerisindeyiz. Yakın zamanda Suriye'deki olayları biliyorsunuz. Şu anda İran'a yapılan saldırıları görüyoruz. Öbür taraftan yine Gazze'de, Filistin'de olanların yakinen şahidiyiz. Kuzeyimizde yine Ukrayna-Rusya savaşının tam ortasında olağanüstü problemli bir bölgenin merkezindeyiz. Hamdolsun bu kadar büyük problemlerin içerisinde birliğimizle, huzurumuzla, refahımızla güzel bir ramazanı, güzel bir dönemi hep birlikte hamdolsun geçirebilme imkanına sahibiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize, ordumuza, milletimize, siz kıymetli şehit yakınlarımıza da bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum."

Program, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.