Erdoğan\'dan Asgari Ücret Açıklaması

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(TBMM) - AK Parti Genel Başkanıve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin, "Borçlarını ödemeye gelince güvercine dönenler, iş asgari ücrete ve maaşlarla ilgili atıp tutmaya gelince bakıyorsunuz şahin kesiliyorlar. Niye, çünkü sırtlarında küfe taşımıyorlar da ondan. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına işverene verdiği destekse 700 liradan bin liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. 2002'de 184 lira yani 126 dolar olan asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu" dedi.

TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına Suriye'de Beşar Esad yönetiminin düşmesi ile başladı. "Zaferleri hayırlı olsun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetih Suresi'ni okudu ve ardından, "Bizleri bugünlere eriştiren Suriye'nin özgürlüğe kavuştuğunu bizlere Dünya gözüyle gösteren Rabbimize hamd olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Sözlerimin hemen başında Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Patlamanın hemen ardından Savunma, İçişleri ve Çalışma Bakanlarımızı Karesi ilçemize gönderdik. Yine bu sabah Kazakistan'da Azerbaycan yolcu uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Her iki kardeş ülkeye de başsağlığı dileklerimizi iletiyorum.

Muhalefetin bütçemize yönelik asılsız itham, iddia ve iftiralarına da orada cevaplarımızı vermiştik. Yaşanan her hadise CHP'nin başını çektiği muhalefetin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Komisyondan Genel Kurul aşamasına kadar şov yapmak, kışkırtmak, Meclis'i terörize etmek ve provake etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Bunların amacı iktidara alternatif olmak değil, muhalefetin konforlu alanında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır. Azıcık aşım, ağrısız başım anlayışıyla gemilerini yürütmenin, ceplerini doldurmanın, şişirilmiş faturalar üzerinden zenginleşmenin derdindeler.

"SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz"

Kule deyince akıllarına ilk para kulesi, belediye deyince akıllarına ilk yemek geliyor. Ne borçlarını ödeme gibi bir huyları ne de verdikleri sözleri yerine getirme gibi bir alışkanlıkları var. SGK'ya en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olması bunların en tepesinde de 10 milyar liralık borcuyla İzmir'in bulunması tabi ki tesadüf değil. Bunların, belediyeleri arpalık olarak gördüklerini zaten söylüyorduk ama Sayın Özel, kaş yapayım derken göz çıkartan son açıklamalarıyla bunu kendi ağzıyla da söylemiş oldu. CHP'ye şimdi yolunu gözledikleri eski Genel Başkanları Bay Kemal'in cümleleriyle şunu söylemek isterim; ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.

"Duydum ki CHP bugün galiba Meclis'e gelmeyecekmiş, yolları açık olsun"

Kusura bakmayın emeklinin, memurun, işçinin, esnafın, çiftçinin, engellinin, yetimin, öksüzün hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirtmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güvercine dönenler, iş asgari ücrete ve maaşlarla ilgili atıp tutmaya gelince bakıyorsunuz şahin kesiliyorlar. Niye, çünkü sırtlarında küfe taşımıyorlar da ondan. Nereden tutsanız elinizde kalan, her tarafı tel tel dökülen adeta viraneye dönmüş bir muhalefetle karşı karşıyayız. 10 Aralık'ta görüşmelerine başlayan asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarını dün tamamladı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına işverene verdiği destekse 700 liradan bin liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. 2002'de 184 lira yani 126 dolar olan asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu.

Duydum ki CHP bugün galiba Meclis'e de gelmeyecekmiş, yolları açık olsun. Biz 22 yıl boyunca ne yaptıysak muhalefetin engellemelerine rağmen yaptık. Parlamento millete hizmet mekanıdır, buradan kaçış olmaz. Değişim, normalleşme, siyasi olgunlaşma yönünde muhalefet cenahında ne hazindir ki bugüne kadar hiçbir gelişme göremedik. Bütçe döneminde takındıkları uzlaşmaz tavır bunlardan ne köy ne de kasaba olacağını gösteriyor.

Enflasyon düşüyor, ihracatımız yükseliyor, cari açığımız geriliyor, istihdamımız artıyor, sanayide çarklar dönüyor, büyümemiz 17 çeyrektir devam ediyor. Muhalefetin bizi sürüklemek istediği popülizm tuzağına düşmeden sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın şuuruyla önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yöneteceğiz. Yarım asırdır siyaset sahnesindeyiz. Gönlümüzden ne geçiyorsa dilimize de o yansıdı. Kürsüde başka, meydanda başka, yurtiçinde başka, yurtdışında başka konuşanlardan asla olmadık."

(SÜRECEK)